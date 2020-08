Exigen detener obra

Por Josefina Herrera

Este lunes, alrededor de 100 indígenas de Santiago Mexquititlán se manifestaron en la caseta de cobro de Palmillas por varias horas, con la finalidad de ser escuchados por el gobierno municipal de Amealco respecto a la plaza turística que se está realizando en esa localidad.

Bajo pancartas y gritos, los habitantes pedían que la obra no continuara, ya que manifiestan ésta daña sus derechos como comunidad y les preocupa que sus distintas fuentes de empleo desaparezcan.

La zona estuvo resguardada por elementos del ejército mexicano y Guardia Nacional, para desahogar el tráfico que esta manifestación causaba al ingreso de la caseta de peaje.

Además lograron que los vehículos pasaran por la zona de cobro sin pagar y durante varios minutos bloquearon totalmente los carriles para impedir el paso vehicular por la caseta, lo cual ocasionaba mayor congestionamiento y largas filas de tráfico.

Al respecto, los habitantes mencionaron que no se moverían de ahí hasta que las autoridades les diera una resolución, ya que sienten que están sobrepasando sus derechos y nadie de ellos los escucha.

“Están dañando nuestro templo, está cuarteado y ahorita con ese material que va a meter lo va a terminar derrumbando y nos preocupa porque es de siglo 16, acudimos a gobernación, a varias instancias de aquí mismo de Querétaro y nadie nos ha dado ninguna solución, ninguna explicación porque a fuerza quiere llegar imponer una plaza turística que no queremos, porque sí nos va afectar lo que son los comerciantes del tianguis de cada domingo, más nuestro centro ceremonial”, detalló Claudia Domínguez Pedro, carguera mayor de la comunidad de Santiago Mexquititlán.

Al respecto indicaron algunos habitantes que el material con el que están construyendo la plaza turística no es el adecuado y están dañando la edificación del templo, además de que están invirtiendo 10 millones de pesos en la obra cuando hay otras necesidades más fuertes que la comunidad necesita.

“10 millones van a gastar en esa obra pero en realidad hay muchas carencias dentro de la comunidad, no tienen un centro de salud digno, no hay calles, no hay escuelas dignas, aparte es un proyecto de gentrificación, lo que quieren prácticamente la comunidad otomí que habla ñañú pisotearla”, refirió la habitante de Santiago Mexquititlán.

Los indígenas manifestaron que la imposición de esta obra trae como consecuencia persecución política, amenazas de muerte, agresiones físicas, procesos legales, destrucción de sus mercancías, conflicto comunitario, daño moral, robo y destrucción de patrimonios de varios tianguistas indígenas.

Además de que les ha causado despojo de recursos naturales, laboral, territorial, cultural e histórico, lo cual ha causado la molestia de los habitantes y es lo que los orilló a realizar dicha manifestación.