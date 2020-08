Habitantes de El Sauz se manifiestan en defensa de los recursos hídricos

El servicio del agua es irregular y aún así deben compartirlo a otros lugares.

Por Josefina Herrera

Habitantes de la comunidad de El Sauz del municipio de Tequisquiapan, manifestaron encontrarse inconformes en la manera en cómo la Comisión Estatal de Aguas está requiriendo de su recurso hídrico para llevarlo a otros lugares, por lo que solicitan al municipio desarrolle obra pública.

En este sentido los vecinos de la comunidad refirieron que no les importaría compartir el agua, sólo que ésta no es regular, ya que hay ocasiones en la que no les llega este vital líquido.

“Nuestra inconformidad es que se está sobreexplotando los mantos acuíferos aquí en el Sauz, tenemos un pozo que hizo la CEA, no recuerdo que tiempo pero unos tres años algo así, nosotros sufrimos, es un pozo en esa parte del Ejido del Sauz que compró la CEA especialmente para hacer un pozo, ese pozo era para surtir a comunidades rurales que tiene Ezequiel Montes, fíjese nada más para donde se está llevando el agua”, manifestó uno de los habitantes.

Mencionaron que desde hace un par de meses comenzaron a realizar algunas conexiones para que este recurso llegara hasta el municipio de Ezequiel Montes, pero realmente su molestia es porque no les está llegando el agua correctamente y aún así las autoridades pretenden que sea compartida.

Asimismo mencionaron que este recurso hídrico está siendo utilizado para enviarse a lugares cercanos e incluso a fraccionamientos de nuevo desarrollo, por lo que está siendo insuficiente para la comunidad y para surtir a los otros sitios.

“Esa es nuestra inconformidad que hacen y deshacen con nuestro recurso de El Sauz, nosotros todos los de El Sauz estamos cansados de que vengan y nos vean la cara de tarugos esta gente cuando nosotros tenemos un derecho, un derecho de este recurso también y nos están desviando esos recursos, entonces nosotros no queremos darle agua a ninguna otra persona más”, advirtieron.

Ante tal hecho han solicitado el apoyo del Ayuntamiento de Tequisquiapan, sin embargo sólo recibieron una negativa para el desarrollo de la obra.

“Nosotros acudimos por una necesidad y también para plantear proyectos de infraestructura que se pudieran desarrollar para nuestra comunidad, pero de plano el gobierno municipal nos recibió con desprecio”, refirieron los habitantes del lugar.

Sobre este hecho que aqueja a la población de El Sauz, Tequisquiapan, con el desvío del agua, declararon que podrían llegar a realizar una manifestación en carreteras federales con el fin de ser escuchados por autoridades estatales para que se regule el servicio del agua.