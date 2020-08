Mérito propio

Para el técnico de Gallos, Alex Diego, ‘nadie les ha regalado nada’ y los buenos resultados se los atribuye a sus jugadores

Por Víctor Terrón

Gallos Blancos ha acaparado la atención del futbol mexicano la última semana tras las importantes victorias sobre Cruz Azul y América, resultados que para el técnico, Alex Diego, son meritó del equipo y particularmente de los jugadores.

El estratega ‘emplumado’ compareció en conferencia de prensa previo al duelo de este sábado en contra del Atlas, correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Guardianes 2020, y aseguró que son conscientes de que para mantener la buena racha en tierras tapatías tienen que evitar las equivocaciones.

“A nosotros nadie nos ha regalado nada; al principio nos costó porque estábamos cometiendo errores, el equipo entendió que teníamos que hacer partidos perfectos y ahora contra Atlas no será diferente. Es un rival peligroso que se va a jugar la vida, son equipos que a veces se vuelven más peligrosos que los de arriba porque están más alertas y sienten más presión, pero nosotros sabemos hacia dónde vamos y nos mantenemos firmes trabajando sin importar el rival”.

Los rojinegros son el único club que aún no gana en la presente campaña, no obstante, el cambio en la dirección técnica, ahora a cargo de Diego Cocca, será una inyección de ánimo y por tal motivo Querétaro espera enfrentar al mejor Atlas.

“Hicimos un análisis de Atlas, sabemos que ahorita ya cambiaron de entrenador, viendo cuáles son sus fortalezas, sabemos que va a ser un partido muy intenso. Para mí representa lo mismo que enfrentar al América, es una final más para nosotros, es una oportunidad de seguir creciendo y consolidándonos como un equipo que va a pelear en la liga”, indicó el joven técnico queretano.

Luego de los sorpresivos triunfos ‘emplumados’ el último par de fechas, pues en el papel se medían a dos de las mejores plantillas del balompié mexicano, Alex fue elegido como el técnico de la jornada, pero para él el verdadero mérito es para sus jugadores.

“Me hace sentir contento por el respaldo de los jugadores, una realidad es que me lo dieron a mí, pero el mérito es de ellos. Puedo tener algún plan, pero si los jugadores no la creen, no la ejecutan o no están comprometidos, esa idea se queda en el aire, el mérito es de ellos, los jugadores tienen mucha capacidad, tengo jugadores que si no son conocidos, pero eso no les quita la capacidad y partido a partido se van a ir ganando su lugar en la Primera División”, argumentó.

Gallos ha ido de menos a más en el torneo y ya pelean por los puestos de Liguilla, no obstante, deberá mantener este ritmo en una semana en la que afrontarán dos duelos consecutivos de visita.