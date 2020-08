Conmemoran día del bombero

En el evento se entregó un reconocimiento póstumo del comandante en jefe Sergio Pesquera Herrera

Por Josefina Herrera

El Ayuntamiento de San Juan del Río conmemoró el día del bombero en un acto significativo para reconocer la loable labor que realizan estos héroes del fuego en el municipio.

Este acto se realizó en la sala cabildo del Centro Cívico municipal, encabezado por el alcalde, Guillermo Vega Guerrero, quien reconoció el gran trabajo que realiza el H. Cuerpo de Bomberos en esta localidad, en el que día a día entregan su vida para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.

En el marco de este evento, estuvieron presentes la consejera de Prevención y Ayuda de bomberos, Tania Ruiz; el comandante de bombeos Fernando Vázquez; el director del Consejo de Prevención y Ayuda, Alberto Hernández; el capitán Jaime Muñoz, tesorero del Consejo de Prevención y Ayuda; los regidores síndicos, Germaín Garfias y Marcia Solorzano, así como personal del H. Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río y familiares del reciente fallecido, comandante en jefe Sergio Pesquera Herrera.

Por primera vez en muchos años, debido a la pandemia, la celebración que cada año realizaban los bomberos para celebrar su día, tuvo que ser cancelado, pero el municipio no quiso que pasara desapercibido, por ello, siguiendo todos los protocolos de seguridad sanitaria, se realizó la entrega de reconocimientos a quienes le dan pasión a esta labor todos los días y forman parte del Honorable Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río.

Tania Ruiz, en su mensaje, compartió lo agradecida que se siente de pertenecer a esta corporación desde hace cuatro años, además de reconocer el apoyo brindado por el gobierno estatal y municipal debido a que las finanzas han permanecido en números negros, por lo que los tiempos que sufrían para pagar una nómina quedaron en el pasado.

“Siéntense ustedes bomberos y bomberas muy orgullosos de esta increíble profesión que eligieron, que así como los médicos y la gente que hoy está combatiendo esta pandemia, ustedes tampoco han bajado la guardia ni un sólo día para cuidarnos, termino con este sencillo texto que leí algún día, no hay razón para entrar en la casa en llamas sabiendo que todos quieren salir, no hay razón para subir al techo de un edificio sabiendo que las llamas te esperan abajo, no hay razón para ser bombero, porque para ser bombero no se necesita sólo la razón, se necesita el corazón”, expresó la consejera de Prevención y Ayuda de bomberos de San Juan del Río.

La emotividad también alcanzó este evento, ya que se hizo la entrega de un reconocimiento póstumo a los familiares del comandante en jefe de bomberos, Sergio Pesquera Herrera, quien perdió la vida hace algunos meses, víctima de una enfermedad terminal, donde al borde de lágrimas, su hijo, agradeció y emitió unas palabras a los presentes.

“Pues esta era su vida, siempre luchamos en la casa porque le decíamos a mi papá que era su otro hijo y efectivamente así fue, siempre cuidó por todos, se preocupó por todos, él siempre peleaba más a la gente que estaba con él, y ver esto para todos es satisfactorio”, declaró su hijo conmovido al recordarlo.

Por su parte el alcalde Guillermo Vega, señaló la importancia de recordarlo y hacerlo presente en el evento, ya que él tuvo mucho que ver para que Bomberos sea lo que hoy en día es, además de destacar que era un ser comprometido, amable y cercana a todos.

“Su partida desde luego entristece pero también compromete para seguir con este ejemplo que él deja, una persona honorable y comprometido ante las nuevas generaciones”, indicó Vega Guerrero.

Asimismo cabe destacar, además del reconocimiento que se entregó a los voluntarios, también se les donó un calentador solar por parte del municipio en agradecimiento a la labor que realizan.

Dentro de este evento Tania Ruiz, pidió al alcalde seguir apoyándolos, ya que por esta ocasión no se estaría realizando la colecta anual debido a la situación de salud en el mundo, pero el esfuerzo que el H. Cuerpo de Bomberos realiza no se iba a detener.

Al respecto, Vega Guerrero, reconoció a la consejera de Prevención y Ayuda, por el dinamismo y el corazón que le ha puesto a esta corporación, además anunció que ante las dificultades económicas en las que se han visto, mediante las multas de tránsito, buscarán aumentar el porcentaje destinado para bomberos, por lo que en la próxima sesión de cabildo estarán determinando el monto y de esta manera generen un ingreso.

Además dijo que se quedan como tarea, la consolidación de la base oriente, así como la pipa de agua que posiblemente en breve se les pueda estar brindando.