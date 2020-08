Registra SJR pico en fallecimientos por COVID-19

En tan sólo un día se levantaron seis actas de defunción por esta causa

Por Josefina Herrera

Noticias

El presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, informó que a través del registro civil, este jueves se registraron seis fallecimientos por COVID-19 en esta localidad, por lo que se considera histórico en el municipio en lo que va de la pandemia.

Señaló que ha estado al tanto con la directora del registro civil, Carmen García Tagle, para mantenerse al tanto de las estadísticas en fallecimientos presentados en esta demarcación por el virus, por lo que se había tenido un registro de uno al día, a veces ninguno, o dos cuando mucho, pero este jueves fue histórico con seis defunciones en tan sólo un día.

“La única referencia oficial que tengo cuál es, el registro civil con actas de defunción que levantamos diariamente, a mí me informa diariamente la titular del registro civil, Carmen García, y aproximadamente de un mes para acá hemos tenido una defunción al día, a veces no, a veces hay dos, y ayer registré un pico que me parece importante que ustedes nos ayuden a reproducir, el día de ayer murieron seis personas en San Juan del Río, es un pico por COVID, es el día más alto en la historia de esta pandemia, fue el día de ayer”, precisó el edil sanjuanense.

Informó que fe estas defunciones, cinco fueron propiamente de San Juan del Río y una de un municipio aledaño, por lo que dijo que se deba poner mucha atención a ese acontecimiento y no dejarlo pasar, considerando que la ciudadanía se ha relajado considerablemente en las últimas semanas.

“Hay que poner ojo porque el día de ayer tuvimos un repunte al doble, que si yo les comento traíamos una defunción, cero defunciones, dos defunciones máximas, ayer tuvimos cinco de San Juan y uno de otro municipio, recordarán que llega gente al Hospital General del municipio, vecinos, (…) es información oficial en base a certificados de defunción, actas de defunción, entonces me parece que es importante que demos a conocer a la ciudadanía que ayer hubo un pico, ojo y cuidarse con cubrebocas, sana distancia, usar gel, lavarse las manos y yo estoy al pendiente de temas que me preocupan y que son las denuncias”, dijo.

En este sentido señaló que por parte del municipio han continuado actuando en cancelar actividades no esenciales, y esto de acuerdo a los reportes que llegan también por parte de los mismos ciudadanos, por lo que es importante también la participación ciudadana para denunciar cualquier tipo de eventualidad que esté fuera de lo permitido en esta pandemia.

Dijo que las autoridades han tenido que intervenir en espacios deportivos, bares, salones de fiesta, reuniones familiares, e incluso transporte público, ya que hay reportes en las que algunas unidades no estaban respetando las medidas sanitarias, por lo que se está normalizando nuevamente a través del regidor Erick Juárez Luna, encargado de esta comisión, y el Instituto Queretano del Transporte.

Ante esta situación exhorta a los sanjuanenses a no relajarse y seguir tomando las medidas preventivas para evitar un contagio, y sobre todo la propagación del Coronavirus, y así seguir lamentando más fallecimientos por esta causa.