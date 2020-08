Variedades nativas de maíz podrían estar en riesgo

Algunos campesinos prefieren sembrar maíz de variedad mejorada porque dan mayor rendimiento

Por Josefina Herrera

Francisco Perrusquía Nieves, presidente de la Unión de Organizaciones del Campo del Estado de Querétaro, dijo que el rendimiento en productividad de maíz nativo no es el mismo que proporcionan las variedades mejoradas, por lo que considera que el utilizar este tipo de maíz importado benefician al campesino en muchos aspectos.

Mencionó que los ambientalistas están defendiendo utilizar únicamente las variedades originales de México, pero el rendimiento por hectárea para ellos no les estaría generando ni la inversión.

“De hecho se menciona mucho y ustedes se han escuchado a los grupos ambientalistas, que ellos proponen mucho sólo utilizar en México las variedades originales de nuestro país, que son una buena cantidad, 70, 80 variedades, ellos proponen mucho esto para fines económicos, para fines de productividad de rendimiento por hectárea, sí sembramos sólo este tipo de variedades nativas, créame que no sacaríamos ni la inversión, tendríamos rendimiento de cuatro, cinco o seis toneladas por hectárea, con las variedades que sembramos que son varias variedades las que sembramos, nosotros ahorita tenemos rendimiento de 12, 14, 15 toneladas por hectárea”, señaló Perrusquía Nieves.

Dijo que este tipo de variedades, como son el maíz Pioneer o Asgrow, se ha utilizado por muchos años, por lo mismo no son nuevos, sin embargo los señalan como transgénicos, aunque se ha sabido que no causan ningún tipo de malestar o padecimientos.

“Yo no he sabido de que hayan generado molestias, malestares o enfermedades, padecimientos a los consumidores, sinceramente no lo he sabido, yo creo que si se diera, el gobierno ya hubiera intervenido y estas variedades nos representan, tienen rendimientos importantes en la zona productiva”, detalló.

Al respecto, mencionó que este tipo de variedades mejoradas, que son las de importación, resisten aún más a las plagas que las nativas.

En cuanto al maíz nativo o criollo, indicó que la idea no es terminar con este tipo de variedades naturales del país, ya que también hay lugares donde pueden sembrarse mejor, sobre todo en zonas de temporal, pero el campesino también busca un mayor rendimiento en la productividad.

“Yo creo que ese tipo de variedades se pueden sembrar perfectamente bien en las zonas de temporal con buena precipitación de lluvia, el estado de México por ejemplo, partes de Michoacán, inclusive parte de nosotros aquí en Amealco que también ha tenido ahorita serios problemas de sequía, no ha llovido regularmente, pero yo creo que ahí es donde podemos perfectamente bien utilizar este tipo de semillas criollas para seguirlas conservando y seguirlas creciendo, son variedades muy bonitas, realmente la otra gente no está muy acostumbrado a este tipo de semillas”, puntualizó.