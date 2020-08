Aumenta venta de “cachitos” durante la pandemia de COVID

Los ciudadanos compran billetes de lotería con la esperanza de mejorar su situación económica.

Por Josefina Herrera

De acuerdo a las declaraciones de la dueña de un local de venta de periódicos y revistas en San Juan del Río, ha notado que en las últimas semanas las ventas del cachito de la lotería ha incrementado.

Dijo que en 20 años que lleva vendiendo, en esta pandemia, la gente ha estado comprando más los billetes de lotería, por lo que puede atribuirse a que su fe es mayor en ganarse el premio y salir de su crisis económica.

“Antes no vendía tanto, no vendo mucho, tengo mucho billete pero sí he notado que ha aumentado más la venta de la pandemia para acá y andan buscando, y yo ya tengo casi 20 años aquí”, señaló.

Cabe señalar que debido a la contingencia muchas personas se quedaron sin empleo, muchos otras tuvieron que cerrar sus negocios, por lo que la situación económica se complicó, y debido a ello y por las complicaciones que ha dejado el COVID-19, las personas están buscando distintas alternativas para asegurar su futuro, y entre ellas está comprarse un cachito de lotería para ver si es un afortunado ganador.

La dueña del local dijo, que aunque la situación para ella como la de muchos otros comerciantes también se puso difícil, buscó la manera de incrementar sus ventas, por lo que siente que la colocación de un letrero al exterior le ayudó para que la gente se diera cuenta que también vendía los billetes de lotería, y fue ahí do de empezó a notar que varias personas llegaban para llevárselos.

“Sí ha incrementado más la venta en cachitos de lotería, lo que pasa es que yo puse mi letrero y eso a mí me ha incrementado, y pues si vienen los buscan, entonces pues yo creo que si también es buscando que se puedan ganar el premio”, expresó.

En cuanto a la venta del billete del avión presidencial, mencionó que es el que se le termina más rápido, y de hecho en ese momento ya no contaba con ninguno, a pesar de que su costo está en 500 pesos, “se me vendieron todos, de ése ya no tengo ninguno, ya se me acabaron”, enfatizó.