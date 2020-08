Felipe Muñoz, promotor de la cultura sanjuanense

El reconocido notario es un importante actor y promotor de la cultura en San Juan del Río.

Por Maricruz Rubio

Felipe Muñoz Gutiérrez es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro normalista con especialidad en matemáticas y un reconocido notario público, quien además de su desarrollo profesional en el ámbito mencionado, cuenta con gran sensibilidad y talento para la música y la palabra, características que lo han llevado a ser considerado como importante actor y promotor del desarrollo cultural y artístico de este municipio.

“Siempre ha sido una parte mucho muy importante la música en mi vida, mi padre y mi abuelo materno eran músicos y yo desde pequeño crecí con música, la música siempre me acompaña”, expresó.

Su gusto por la música le fue inculcado por los miembros de su familia tanto por la parte parterna y materna, su formación en este arte lo fue siguiendo y puliendo en cada escalón de su formación educativa.

“Mi papá tocaba el acordeón, mi abuelo llegó a ser decano de los músicos en la ciudad de Querétaro, tocaba el violín y de joven había sido organista y director de la banda de su pueblo, entonces en mi casa nunca faltó la música (…) Mi padre y mi madre me obligaron cuando estaba en cuarto año de primaria a iniciar mis estudios de piano en Bellas Artes en Querétaro. También en la secundaria tuve muy buenos maestros de música, y bueno todo eso me dio cierto conocimiento de técnicas de solfeo de música de armonía y todo cuando estuve en la estudiantina en algunas ocasiones hacía algunos arreglos para algunas canciones; a mi me tocó por mucho tiempo tocar el bajo, luego seguí con el pandero…”