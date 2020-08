No hay que adelantar juicios sobre videos: GVG

Deberá probarse en el Tribunal todo lo que revelan las imágenes, afirma el alcalde.

Por Josefina Herrera

Guillermo Vega Guerrero, presidente municipal de San Juan del Río, dijo que no se deben de adelantar juicios ante todos los videos que han salido en los últimos días, y que de alguna manera perjudican al Partido de Acción Nacional.

Al respecto, señaló que no está en contra de que se realice una investigación sobre todo lo que saliendo a luz en los videos, sin embargo deberá probarse lo que ahí refleja.

“Todo México estamos muy atentos a estos eventos, y estos vídeos que se han estado dando a conocer con motivo de esta trama del Señor Lozoya, yo lo que diría es no hay que adelantar juicios, me parece que se tiene que acudir a los tribunales y probar cualquier situación de cualquier persona, se daban a conocer videos presuntamente del hermano del presidente, entonces estamos hoy en una en un momento en el cual hay mucha información pero el tema es que se proceda legalmente, nosotros estamos a favor de que se investigue a cualquier persona pero que se pruebe, que no se quede simplemente en un señalamiento”, detalló Vega Guerrero.

Dijo que no se pueden adelantar a juicios y dejarse llevar por lo que se muestra en un video o una red social, ya que eso no trasciende, lo importante es considerar que hay personas involucradas que podrían resultar inocentes y están afectándolos directamente con sólo señalamientos irresponsables.

Agregó que no está a favor de la corrupción ni que haya una investigación, pero deben haber suficientes pruebas para dar validez ante un juicio, además de que lo sienten como un ataque personal al Partido de Acción Nacional porque es el de oposición directa.

“Lo que sí te diría es que vemos y de manera clara, y lo digo con todas sus letras, una intención de afectar el Partido Acción Nacional de diferentes factores, principalmente gente vinculada al gobierno federal pues porque somos el partido político que somos la verdadera oposición y somos el partido de acuerdo a referentes estudios, somos el verdadero partido que está contendiendo para los procesos electorales del 2021 con presencia nacional, con una vigencia de actores políticos probados y calados que es el PAN, y vemos de manera muy burda, de manera muy clara pues que se pretende siempre estar denigrando al partido”, destacó.

En este sentido precisó que no debe de haber ningún juicio adelantado contra ningún personaje, y aunque el partido ha referido que no va a cobijar a quien tenga probado algún acto ilegal, tampoco se avalará un video que no tenga nombre ni apellido, por lo que no se debe condenar de manera anticipada.

Además indicó que debe haber mayores prioridades para el país, como es el tema de salud, la pérdida de empleo y las próximas elecciones que están por venir en Estados Unidos, por lo que debe haber una mayor preocupación en estos temas más que pensar en videos que están distrayendo la atención de lo verdaderamente importante.

Finalmente resaltó que en la reciente visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a la capital, el estado fue reconocido en una exposición por el secretario de la Defensa Nacional acerca de que la mayoría de los delitos del fuero común han ido a la baja, por lo cual es una buena noticia para Querétaro y el desempeño del gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién.