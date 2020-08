Alumnos y padres de familia viven dificultades durante clases virtuales

Por Josefina Herrera

Debido a la pandemia por COVID-19, en México, el arranque del ciclo escolar 2020-2021, deberá continuar en línea, ya que el riesgo de contagio aún sigue latente.

De acuerdo a las experiencias vividas en el ciclo anterior, donde no todos los alumnos tenían los medios para llevar sus clases virtuales, debido a que no contaban con una computadora o no tenían acceso a internet, el gobierno federal implementó una nueva estrategia de llevar las clases a través de la televisión, por lo que este lunes dio inicio esta nueva forma de llevar la educación.

Al platicar con algunos padres de familia para saber cómo fue su experiencia en este inicio del nuevo ciclo escolar, la mayoría de ellos coincidió en que es necesario que estén al pendiente de que sus hijos en realidad presten atención a sus clases, sea cual sea el método.

Aunque la mayoría de ellos no tuvo problemas para conectarse o para encontrar los canales indicados para recibir sus clases, otros más señalaron que les costó trabajo dar con ellos o en su señal no eran recibidos.

La señora Maricela Hernández, dijo que en su caso particular no le costó con sus hijos que pudieran tomar sus clases, considerando que dos de ellos las tuvieron en línea y una por WhatsApp, pero también por televisión.

Refirió que sus tres hijos entraron en tiempo y forma, ya que sus respectivos maestros les explicaron perfectamente los medios por los cuales deberían tomar sus clases.

“Están llevando plataforma pero es con meet y no, no tuvieron ningún problema, estuvieron muy bien, entraron a tiempo, a la hora, y tengo otra niña pero ella es con WhatsApp por medio de mensajes, y si tardó un video en salir, tardó mucho pero sí estuvieron bien en señal de televisión y todo, como dejé a una niña en la escuela pública y pidieron que tomara media hora de clase porque como apenas están en inducción, nos dijeron que nada más tomáramos media hora de clase y la maestra mandó apenas ahorita un examen de diagnóstico para ver cómo van a empezar con los niños, pero no, todo muy bien y con las otras dos chicas entraron muy bien a sus horarios, una a las siete de la mañana y a la otra a las ocho de la mañana”, detalló la madre de familia.

En este sentido dijo que si es importante que los papás estén atentos a que los hijos no se distraigan, ya que como es algo nuevo para ellos, si tienen que estar pendientes de que estén prestando atención, sin embargo, consideró que la clase por televisión fue dinámica, pero en su caso retroalimentó a su hija con el tema de ética visto.

“Pues es estar ahí con ellos y motivarlos a que escuchen y pongan atención y hacerles preguntas, y parte de lo que hacían ahí en el canal explicarles y pedirles su opinión de qué es lo que pensaban del tema o cómo sentían, en este caso la niña es de primero y ella vio de ética, de formación cívica, entonces hablaron de autoestima y decían qué era la autoestima y ahí tenía un grupo de niños y ella se quedaba así como qué yo qué voy a ver, pero ya uno como papá le hacía yo preguntas y le decía, hija qué piensas, qué es, cómo es, qué quieres, o sea interactuar con ellos porque si los pone uno solitos así enfrente de la tele no”, explicó la señora Maricela Hernández.

Mencionó que mediante el grupo de WhatsApp de padres de familia, algunos de ellos manifestaron que se dificultó encontrar los canales de clases, por lo que puede ser que no todos hayan tenido la facilidad que ella tuvo.

Por otra parte la señora Cristina Ramírez, dijo que ella no tuvo ningún problema, debido a que la maestra sólo les envió trabajos a sus hijos de sexto y tercero, y aún no le han indicado qué canales estarían sintonizando, pero probablemente sea el día miércoles ya que apenas este martes van a recibir los libros.

Cabe mencionar que a través de redes sociales hubo diversas quejas en que al menos la plataforma de zoom si se vio afectada en conectividad, por lo que al menos quienes realizaron sus clases por este medio tuvieron fallas técnicas, pero las demás plataformas funcionaron con normalidad.