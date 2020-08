Demanda Visthá mayor vigilancia

Por tercera ocasión les robaron materiales del campo de fútbol

Por Josefina Herrera

Noticias

El subdelegado de la comunidad de Visthá, Prisciliano Cruz Martínez, hace un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que haya mayor vigilancia por la zona, esto debido a que frecuentemente son víctimas de robos a sus pertenencias.

Luego de que este martes se percataran de que por tercera ocasión les habían robado materiales del campo de fútbol de la comunidad, el subdelegado y el presidente del deporte piden que las autoridades presten mayor atención a los habitantes, debido a que hay una fuerte inseguridad.

“Con esta situación aquí ya sería la tercera vez que nos hacen atracos aquí en el campo de fútbol, ya con ésta son tres veces que nos hacen robos, nos quitaron un tinaco de mil litros la primera vez que robaron, la segunda vez se robaron la loseta y cemento que teníamos para culminar los baños y esta tercera ocasión ya fueron todos los aparatos recreativos que teníamos aquí en las instalaciones para el deporte de los niños y de la Juventud”, detalló Octavio Nieto Cortés, presidente del deporte de Visthá.

Por su parte el subdelegado de la comunidad indicó que en los robos anteriores se intentó meter denuncia, pero lamentablemente no procedió debido a que todos los materiales fueron donados por el entonces regidor Juan Alvarado y no contaban con las facturas.

Por tal motivo piden a las autoridades que las patrullas pasen con mayor continuidad por esa zona, ya que los robos son diarios e incluso han detectado también problemas de drogas.

“Nos dicen los oficiales que no tiene suficiente personal, que no tienen patrullas, que por eso no se dan sus vueltas, y si la verdad es que aquí ya en la comunidad de Visthá se desató el robo, drogas muchísimo, y precisamente yo tengo un ranchito por allá abajo y ya me robaron tres veces y llama uno y nunca llegan, y si llegan cuando uno llama pero la vigilancia no está y si necesitamos la vigilancia, ya los robos son del diario, ya no es cada ocho días sino diario y ya es muy preocupante”, agregó el subdelegado.

Mencionaron que hay varios vecinos que se dan cuenta e incluso han identificado el momento de los atracos, pero por miedo a represalias no hablan, por lo que si es necesaria la intervención de las autoridades.

Además indicaron que una de sus necesidades principales también sería el alumbrado, ya que con eso probablemente se la pensarían más para atracar.

“Si esa lámpara que está aquí que alumbra casi a los baños hubiera estado encendida no se hubieran acercado, pero por ejemplo la lámpara se reportó varias veces, la he reportado yo, la han reportado ellos y otras gentes y ahorita nada más nos dicen que por la pandemia no nos han recibido, los vecinos si se han percatado pero por miedo o por temor a represalias no dicen nada, simplemente señalan, por aquí me han señalado a mí de que en Pueblo Quieto está la base de todo lo que se roban”, puntualizó Nieto Cortés.