El candidato

Fernando Platas, tiene experiencia para dirigir la natación Mexicana

Por José Luis Jiménez

Noticias

El 26 de septiembre Fernando Platas se gana la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 y 20 años más tarde, tratará de ganarse otra presea, pero esta vez, va por el oro, quiere ser presidente de la Federación Mexicana de Natación.

Una buena área de oportunidad para quien quiere tanto a su deporte que atraviesa por momentos difíciles, pues el actual presidente, Kril Todorov, está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, por presuntó enriquecimiento inexplicable.

Fernando Platas, quiere echarse un clavado en la administración de la FMN. Él sabe que no será fácil, porque primero tendrían que modificar los reglamentos de elección, que hoy día, se limitan a que sólo los presidentes de Asociación, pueden ser elegibles.

Sin embargo, urge un cambio.

Platas, tiene las tablas suficientes para presidir una institución que lo vio nacer y a la cual representó dignamente, ganando medallas centroamericanas, panamericanas, olímpicas, mundiales, etc. es decir Platas sabe de qué se trata. Sabe dónde está parado, además es licenciado en administración de empresas, egresado del Tec de Monterrey Campos, Estado de México.

“La medalla olímpica deja vivencia, al principio piensas que es una meta, pero todo es un proceso de aprendizaje, son experiencias y desarrollo personal, es un momento único; es enseñanza profesional, una meta de equipo, una meta de familia”, dijo en entrevista exclusiva para Noticias de Querétaro.

Admitió Platas que la presea le hizo valorar el momento que tanto trabajo le costó. “Aunque tuvieras preseas centroamericanas, panamericanas, o mundiales, seguías en la búsqueda del momento mágico de los Olímpicos, son lecciones de vida que te llevas como persona”, recordó.

Así Platas que fue director del deporte del municipio de Naucalpan del 2007 al 2009, y luego director del deporte del Estado de México en la administración de Eduviel Ávila, ingresó al grupo selecto del deporte que más medallas ha dado al país en los Juegos Olímpicos.

“Para mi es un honor pertenecer a ese grupo. Siempre tuve la fortuna de la cercanía varios de medallistas olímpicos, como Joaquín Capilla, Álvaro Gaxiola, Carlos Girón, Jesús Mena, Marijose Alcalá. A mi me tocó una época padre, yo deseaba ser parte de ese club.

Fernando, miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano, habló de manera nostálgica por ello, tal vez, hoy, le duele los momentos difíciles que se viven en la natación Mexicana.

“Hoy necesita un cambio, necesita un nuevo paso, siempre hay etapas así, eso es un tema de responsabilidad moral, tengo la experiencia para posturame como presidente de la FMN, lo digo abiertamente, pero sobre todo debemos entender que debe ser de la misma comunidad acuática.

“Es una responsabilidad de todos, que se puedan desarrollar y dar resultados, no sólo en la natación, clavados, waterpolo, nado sincronizado, clavados de altura, en todos sus niveles, se merece un desarrollo importante en resultados.

NO SERÁ FÁCIL

La competencia que ha emprendido Platas por la presidencia de la Federación Mexicana de Natación, no será fácil, necesitará de todos sus virtudes, ahora como administrador y político deportivo porque hoy día, la competencia no es abiertas. Es sólo para presidentes de asociaciones.

“Desafortundamente como están los estatutos, no se permite a mi, u otra gente, que quiera participar, no importa si tienes los mejores títulos como atleta o como difigente. Ahora el circulo se reduce a los menos posibles y eso no es bueno para nadie, deberían abrirse (reglamentos y presidentes de asociación) porque al final del día, la asamblea puede votar y permitir para escoger un mejor proyecto.

Fernando, señaló que ve disposición de presidentes de asociación, para que haya un cambio.

–Pero no abona nada que Kiril Todorov esté siendo investigado por la UIF.

–Ese es un tema personal del ingeniero, desafortunadamene no ayuda, independientemente que esté dentro de la Federación la sentimos que es una gran familia (la natación). y que se ponga en duda la transparencia y la manera de operar una Federación, claro que afecta a todos.

–Es una lástima que el deporte se este viendo, también involucrados en presuntos actos ilícitos como los de Billy Álvarez de Cruz Azul. ¿Cómo se podría blindar al deporte de estas cuestiones?

–Con total transparencia en la administración de recursos. No todo es ayuda del gobierno. Hoy la salud de millones de personas es una prioridad, hay que ser conscientes, y las federaciones son Asociaciones Civiles sin fines de lucro. Pero pueden generar sus propios recursos. Vaya, si hay mucho que invertir, en atletas, en instalaciones, hemos dejado de ver el deporte para todos, lo social, si un niño, practica una actividad deportiva va a tomar mejores decisiones, es un tema de salud física, que hoy, con la pandemia, no es menor. Hay que tener proyectos que se puedan evaluar de manera trasparente.

Platas la tiene clara, de cuáles serían los puntos a tratar para mejorar la natación Mexicana.

“No quiero hacer un proyecto mío, no soy todólogo, pero debemos partir de 4 puntos importantes: la participación de todos, debe haber una Federación de puertas abiertas, hoy frente un proceso de Juegos Olímpicos con esta pandemia encima, los atletas necesitan apoyo, que alguien les entienda, los entrenadores, padres de familia, la participación de todos, con automomía de las disiciplinas, claro que convivimos en el agua, pero somos completamente diferentes.

— Se ha dicho que desaparecerá el fideicomiso para los deportistas de alto rendimiento ¿Qué opinas de eso?

— En los fideicomisos de manera general se abusó, allí está la información muy puntual, es un tema muy criticó y hoy en día pone en tela de juicio muchas cosas que se han realizado, pero es un tema de personas, de quiénes los manejan. La herramienta (fideicomiso) es buena al final, por lo menos para el deporte, por la puntualidad y salir de reglas de operación que apoya a los atletas es muy importante, no es la beca solamente, porque esta se podría pagar directamente (como ha sucedido). El fideicomiso es importante para los demás, porque te ayuda para pagarle bien a los entrenadores por reglas de operación, no puedes pagar sueldos mayores a 40 mil, 50 mil, porque son por honorarios, pagar las competencias, los materiales especializados, el equipo multidisciplinario”, concluyó.