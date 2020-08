Piden sanciones a quienes incumplan con sus funciones

Regidora Susana Águila pide ser más exhaustivos en los mecanismos de contratación de personal.

Por Josefina Herrera

Durante la sesión de Cabildo realizada este martes, la regidora de la comisión de Grupos Vulnerables y Asuntos indígenas, Susana Águila Flores, levantó la voz para llevar al Honorable Ayuntamiento de San Juan del Río a reflexionar en el caso de Nancy Guadalupe Morales Hidalgo, quien perdiera la vida el pasado 20 de junio de 2019, así como a la recomendación 239 de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) .

Aseveró que este crimen se pudo haber evitado si las autoridades correspondientes hubieran actuado a tiempo, ya que señaló al menos cinco instancias municipales que se vieron involucradas en su caso, y ninguna de ellas pudo ayudar a la joven.

“Nancy Guadalupe Morales Hidalgo acudió al Instituto Municipal de la Mujer en San Juan del Río por primera vez, el 24 de octubre de 2016, pero su real viacrucis comenzó en 2019, entre el 11 de abril, en que sufrió un asalto a mano armada en las afueras de su casa por parte de tres hombres armados guiados presuntamente por su ex esposo, y el 12 de junio, ocho días antes de su muerte, fecha en la que se atendió su situación en el Instituto Queretano de las Mujeres, fue atendida en dos Institutos Municipales de la Mujer, en el de San Juan del Río y Tequisquiapan, por la oficina de atención ciudadana del gobierno del estado, una dependencia de gobierno estatal y por la fiscalía, y ninguna de estas cinco instancias lograron canalizar la legalidad ni seguridad jurídica e igualdad”, detalló la regidora.

Cuestionó la falta de empatía de las autoridades para proteger la vida de Nancy, ya que en los años marcados ella tuvo acercamiento a estas dependencias para pedir auxilio y ninguna logró brindar la seguridad que ella necesitaba.

Dando lectura a una carta que la regidora realizó, exhortó a los presentes a reflexionar sobre este caso y evaluar mejor a quien se pone al frente de un cargo público o una dependencia, debido a que no todos cumplen con el perfil de servidor público.

“No me atrevería a poner en duda la capacidad profesional de funcionarias, abogadas y psicólogas, pero en este trinomio de leyes e instituciones y personal a cargo, temo que la parte débil sea esta falta de empatía que no, en pocas ocasiones, nos aqueja a los que nos decimos servidores públicos, pero no pasamos de ser burócratas”, destacó.

Asimismo resaltó que hay una de instituciones que se han creado para dar respaldo jurídico, atención médica y psicológica, consuelo y hasta protección y resguardo contra la violencia del agresor, por ello fueron creados los institutos de la Mujer, tanto nacionales y municipales, así como refugios para mujeres violentadas, pero entonces qué fue lo qué impidió preservar la vida de Nancy.

“Pido, presidente y compañeros regidores, a nombre mío y de muchas mujeres más que me lo han transmitido, que no haya impunidad, que haya sanciones para quienes no cumplieron con el trabajo que se les encomendó, es obvio que no vamos a devolverle la vida a Nancy Guadalupe, pero tal vez podamos impedir que esto vuelva a pasar en nuestro municipio”, puntualizó.

Al final pidió a los presentes guardar un minuto de silencio en memoria de Nancy y de todas aquellas mujeres que como ella, han perdido la vida de manera violentada.