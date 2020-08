Por repatriar dos cuerpos a San Juan

Las causas de su fallecimiento no son por COVID-19.

Por Josefina Herrera

Noticias

Lourdes Sánchez Vázquez, regidora de la Comisión de Trabajadores Migrantes de San Juan del Río, dijo que están pendientes la repatriación de dos cuerpos, uno originario de Cerro Gordo y otro de Santa Cruz Nieto, aunque sus fallecimientos no fueron por COVID-19, se tiene que realizar toda la tramitología correspondiente para sus traslados y corroborar las causas de su muerte.

En este sentido mencionó que a decir de los familiares de ambos, no murieron por Coronavirus, sin embargo la repatriación de los cuerpos se ha vuelto muy complicada por todos los trámites que se tienen que realizar para que la autoridad estadounidense emita el certificado y pueda liberarlo.

“Estamos haciendo o trabajando, gestionando por la repatriación de un cuerpo más de San Juan del Río, de Santa Cruz Nieto, y otro de Cerro Gordo que llega hoy, no murieron por COVID, dicho por los familiares, nos faltaría el de Santa Cruz Nieto pero ya estamos esperando que la autoridad estadounidense emita el certificado defunción para corroborar que efectivamente esa no fue la causa de la muerte y entonces poder hacer los trámites para la repatriación del cuerpo”, detalló la regidora.

En el caso del cuerpo de Cerro Gordo, especificó que su cuerpo viene de Houston y por tierra, ya que en este caso los familiares corrieron con todos los gastos, por lo que llegaría este miércoles.

Mientras que para la repatriación del cuerpo de Santa Cruz Nieto, se encuentran realizando la tramitología correspondiente para que también le den salida y llegue al municipio.

“Ya me informaran, y vamos a adelantar un poquito el trámite con Secretaría de Relaciones Exteriores para que podamos ver a través del Consulado más cercano si hay algún convenio con alguna funeraria u otro lado que sea más económico, y por otra parte ver con cuánto apoya la Secretaría de Relaciones Exteriores pero eso no lo podemos atender hasta que no sepan que la causa de la muerte no fue por COVID”, agregó.

Respecto a los otros traslados que se tenían pendientes, ya llegaron al municipio, uno fue de la Valla, otro de de Visthá, que fue el que tardó un poco más, y unas xenizas que estaban retenidas pero que afortunadamente ya las pudieron liberar.

“Una cenizas que no llegaban, estaban retenidas en la aduana de la Ciudad de México por ser una sustancia desconocida, hicimos también la gestión a través de oficios que giramos a esa dependencia solicitando que pudieran liberarlas, le pedí a la mamá de la persona fallecida que contratara un agente aduanal pero pues no tenía recurso para hacerlo, afortunadamente con los oficios que se pudieron enviar a la aduana y correos entendieron la situación económica de la señora y la situación emocional en la que ella se encontraba y nos liberaron las cenizas, y ya llegaron a San Juan del Río, las tiene ya en su poder”, comentó.

Finalmente indicó que está en la espera de que le confirmen dos fallecimientos de migrantes por COVID-19 del municipio, pero aún está confirmando toda la información.