SEGUIR TRABAJANDO

Alex Diego, técnico de Gallos ocupado por sacar adelante al equipo

Por José Luis Jiménez

NOTICIAS

Esta vez Alex Diego llegó tres cuartos de hora tarde a la cita con los periodistas en la videoconferencia. Se extendió el entrenamiento y puede comprenderse por la actitud bipolar del equipo, que en las últimas tres jornadas ganó a Cruz Azul y América y después perdió con el colero Atlas.

Esta historia ya la conocen los aficionados queretanos. Gallos se luce con los equipos llamados “grandes”, pero después se acomplejan con las orgnizaciones “chicas”, igualito al pasado reciente.

“El discurso no cambia, seguimos trabajando de la misma manera. El equipo sabe hacia dónde va y creemos en el trabajo. Sabemos que cada partido es una oportunidad para mejorar”, comentó Alex Diego en la videoconferencia ante una veintena de representantes de medios de comunicación, nacionales y locales.

“Nos dijeron que [contra La Máquina y América] no teníamos oportunidad, ahora nos pasamos al otro lado: éramos protagonistas y perdemos. Eso no nos puede pasar. Sabemos lo que somos y no puede cambiar dependiendo de los rivales”, reafirmó el timonel en su primera experiencia en primera división del futbol mexicano.

Y añadió sobre la derrota ante los rojinegros. “Nunca viene bien perder. La verdad es que Atlas nos jugó bien y nos cerró los espacios. Estamos dolidos porque en ese partido dejamos de hacer las cosas y, ahora, tenemos una gran oportunidad [de reivindicar] contra Santos”, concluyó.

Los Gallos visitan el domingo a los Guerreros, que viven una pequeña crisis de resultados.