Muertes en carreteras son más que las de COVID-19: AMOTAC

La verdadera pandemia se vive en las autopistas, aseguran transportistas.

Por Josefina Herrera

Noticias

Rafael Ortiz Pacheco, presidente Nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas (AMOTAC), refirió que las muertes que suscitan a diario en accidentes carreteros superan las de COVID-19, debido a que ellos también corren grandes riesgos al trasladarse de un estado a otro.

Al respecto, dijo que las autoridades no evidencian el número de muertes que se dan a diario por los accidentes, pero estas llegan a superar las cifras referidas por Coronavirus, lo cual significa para ellos que la verdadera pandemia la viven en la carretera porque su vida a diario está en riesgo.

“¿Sabes cuántas muertes llevamos?, casi más de lo que lleva el país en pandemia, y esos números no los sacan a relucir, para nosotros una verdadera pandemia es el uso del doble remolque, estamos viviendo accidentes tremendos, hace días hubo un accidente en la carretera que va a Tuxpan Veracruz saliendo acá de Tulancingo, se quedó sin frenos un full que se llevó a una familia, murió una señora y sus hijos, lo agarró en plena curva, se atravesó el vehículo y se hizo pedazos, y casos como esos todos los días y ni siquiera en los medios sale lo que”, detalló el líder nacional de AMOTAC.

Dijo que para ellos las carreteras donde corren más riesgos es la México Querétaro, la México Cuernavaca, México Puebla y Veracruz.

Mencionó que los transportes viven un verdadero suplicio en sus traslados, ya que hay operadores que no duermen, incluso quienes tienen que drogarse para resistir el sueño, y eso aunado todas las horas que muchas veces pasan sin comer o sin hacer tus necesidades, lo cual esto representa que haya mayor riesgo en carretera porque no están en las optimas condiciones.

“Tus operadores no duermen, tienen que drogarse, después de ocho o nueve horas en los limites de Sinaloa y Sonora y tienen que violar todos los reglamentos para alcanzar a llegar a Colorado y alcanzar a llegar un lugar en la fila y para ahí toma en cuenta que no has dormido, no has comido, no has hecho tus necesidades, de ahí tienes que salir como loco para llegar al Centinela antes de lo que es la rumorosa y ahí esta otro retén, por lo que es complicado para ellos”, señaló.

Reiteró que los operadores también deben de cumplir con horarios de llegada, por ello muchas veces van a velocidad en la carretera y esto llega a generar accidentes.

Además mencionó que las constantes obras en la carretera también son un riesgo para ellos, debido a que deben ir lentos y muchas veces no alcanzan a frenar entre vehículo y vehículo, o dimensionar la distancia, por lo que es otra causa para salir de control.

Finalmente dijo que AMOTAC cuenta con poco más de 95 mil socios, y en operadores rebasan los 400 mil, por lo que es la fuerza del transporte organizado más grande con más de 600 mil agremiados.