Ciclo escolar 2020-2021 hasta 14 de septiembre

Las primeras tres semanas del inicio de clases serán de repaso

Tina Hernández

Noticias

Las clases con contenidos escolares correspondientes al ciclo escolar 2020-2021 en educación básica comenzarán hasta el 14 de septiembre, por medio de los contenidos televisivos, los medios digitales y la cátedra de los profesores.

El coordinador de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Enrique de Echávarri Lary, indicó que de acuerdo a los lineamientos del gobierno federal, las tres primeras semanas desde el inicio de clases (24 de agosto) son para un repaso del ciclo inmediato anterior.

“La federación cambió el criterio. Van a ser tres semanas de repaso y no de contenidos, esto para que podamos comenzar el 14 de septiembre con los contenidos correspondientes al ciclo, inclusive los contenidos ya de la televisión ya van a tener que ver con el ciclo escolar 2020-2021”.

Enrique de Echavarri Lary indicó que aún se cuentan con alumnos a los que no se les ha asignado una escuela, esto debido a que acaban de llegar al estado, los padres de familia desean cambiar de institución o no iniciaron con el proceso de inscripción en tiempo y forma, por ello se implementará una serie de estrategias para que se comuniquen con las escuelas vía telefónica o directamente con la USEBEQ por medio de la página web de la dependencia estatal.

Asimismo, se indicó que aunque no es lo más viable también se cuenta con atención personalizada y presencial en las oficinas de la USEBEQ, sin embargo en este caso se pide a los padres de familia que solo ingrese una persona, y que se acuda sin menores de edad o adultos mayores para evitar exponerlos en el marco de la crisis sanitaria que se vive por COVID-19.

“Sabemos que hay inquietudes, sabemos que hay algunos pendientes de los padres de familia que no han podido inscribir a sus hijos en una escuela porque no hicieron proceso o porque quieren cambiar no han encontrado. Implementamos unas medidas adicionales”.

De acuerdo con la USEBEQ serán precisamente estas tres semanas de repaso del ciclo 2019-2020 en las que se trabajará para resolver los contratiempos que aún se tienen por el arranque de este ciclo atípico como la dotación de útiles escolares, la entrega de libros de texto gratuito, la asignación de escuelas a alumnos y la contratación de profesores faltantes en grupo.