Se hizo costumbre tener 8.5 defunciones al día

Las actividades que inician el primero de septiembre no representan un riesgo para la población

Para Gobierno del Estado cada pérdida es irreparable, pero cuando se trata de la pérdida de vidas de niñas y niños, el hueco se hace más hondo, el dolor tiene otra intensidad y la preocupación crece, aseguró el vocero organizacional, Rafael López González, en su mensaje de este viernes.

“Esta semana se reportó la primera defunción por COVID-19 en un niño de 10 años. Hay quienes pudieran acostumbrarse al hecho de que se pierdan las vidas de niñas y niños, como ya se acostumbraron a las 8.5 defunciones diarias en promedio y comenzaron a retomar sus actividades, sus reuniones, incluso están haciendo planes para septiembre, cumpleaños, comidas, posadas y fines de año”.

El funcionario estatal calificó la muerte de un menor por COVID-19 como grave “por lo que simboliza para toda una comunidad”.

Sumado a esto, se refirió a la determinación del Comité Técnico de Salud, de abrir nuevas actividades consideradas como no esenciales.

Las cuales, dijo, no suponen un riesgo nuevo para los queretanos, siempre y cuando se pongan en práctica los conocimientos aprendidos para no contagiarse en presencia del virus, haciendo hincapié en que sigue siendo vital respetar las principales medidas sanitarias.

“Estas actividades que se incorporan a la movilidad y que en su mayoría se llevan a cabo al aire libre no deberían implicar un riesgo, no porque no sean riesgosas, sino porque los queretanos contamos con entrenamiento social que nos permite identificar el riesgo para manejarlo”.

El vocero expuso que para el estado ha sido positivo separar coordinadamente las gestiones de salud, de las gestiones organizacionales; pues esta combinación, subrayó, han dado margen y han permitido dar pasos adelante.

Finalmente llamó a todos a mostrar unidad para “dar paso al segundo tramo de la batalla”, y erigir a Querétaro “como el estado mexicano capaz de ponerse de acuerdo y cosechar logros con el esfuerzo de todos”.