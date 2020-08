Afinan detalles del video mapping en Tequisquiapan

Por la pandemia quedó detenida su inauguración.

Por Josefina Herrera

Maricruz Pacheco Martínez, regidora de la Comisión de Turismo en Tequisquiapan, informó que la proyección del video mapping en el municipio lleva un avance del 70 por ciento, únicamente se están detallando cuestiones de sonido.

Este es uno de los proyectos que se quedaron detenidos debido a la pandemia, por lo que se esperaba ultimar los pocos detalles que faltaban para poder inaugurar con la presencia del gobernador, Francisco Domínguez Servién, sin embargo por la cuestión de la sana distancia, está pendiente su proyección en la Iglesia principal del Centro Histórico de Tequisquiapan.

“Yo creo que traemos ya avanzado El 70 por ciento del video mapping para Tequisquiapan, y pues no teníamos fecha para que nos viniera a inaugurar el gobernador y menos ahorita porque no hay eventos, a mí me gustaría que ojalá y se pueda estar llevando pronto a su inauguración porque es un espectáculo muy bonito, entonces pues hay videos que ya nos tocó presenciar porque son diseños muy padres de una empresa de San Luis Potosí que nos hizo el favor de ver este proyecto con buenos ojos, esta empresa ya tiene mucho tiempo trabajando con diferentes ciudades y municipios”, detalló Pacheco Martínez.

Lamentó que este proyecto esté paralizado por el momento, ya que es algo muy bueno para el municipio, y aunque se han realizado algunas proyecciones como prueba, todavía no se puede mostrar al público, debido a que se deben evitar las aglomeraciones, pero espera que pronto haya la oportunidad de verlo realizado.

“Creo que nos vamos a tener que estar acostumbrando a estas medidas o esta vida, este estilo de vida porque ahora es completamente diferente, se iba a proyectar en la Iglesia, ya está pero lo único que falta es la sonorización, se ha proyectado completa la Iglesia todavía no se le presenta al público, todavía no se proyecta al público como tal, sin embargo todavía no tenemos luz verde para proyectarla”, precisó.

Al respecto, indicó que ha habido campañas muy buenas, como fue una de luces que se realizó en Facebook, un proyecto de diferentes diseños que aportaban el mensaje de “quédate en casa”, de distintos diseñadores de México, y lo ideal hubiera sido que no sólo se quedara en las redes sociales, pero confía en que el video mapping no se quede detenido por mucho tiempo.

Dijo que como éste, otros más están en la espera de retomarse, ya que lo más importante por el momento es la salud de la ciudadanía, pero también se están creando distintas alternativas para atraer al turismo de nuevo al municipio.