Confinamiento provoca miedo, ansiedad, agustia y depresión: Sarina Orozco

Por Diego Rivera

Noticias

Entre seis y cinco por ciento de las atenciones psicológicas que se han dado a distancia están relacionadas con violencia al interior de las casas, derivado del confinamiento por COVID-19, informó Sarina Orozco Monroy, jefa de Promoción de la Salud de la Secretaría de la Juventud.

“Del total de las atenciones que tenemos; hemos registrado entre seis y cinco por ciento de riesgos de violencia; sin embargo, la violencia se menciona más en una violencia interna, una violencia en casa, violencia en la dinámica por este confinamiento”.

Explicó que hasta la fecha no se han registrado casos de violencia digital en esta plataforma, lo cual, aclaró, no significa que no esté ocurriendo.

“Hasta este momento ningún joven o persona nos ha hecho mención que haya una violencia digital; esto no quiere decir que no esté pasando, pero no están haciendo mención durante las asesorías”.

Explicó que este periodo de confinamiento ha llevado a la población a experimentar situaciones de ansiedad, miedo, angustia y depresión y eso podría estar relacionado con los casos de suicidio registrados; sin embargo, aún deben desahogarse investigaciones para aclarar si esos están relacionados con la epidemia por COVID-19

“Esta contingencia, este confinamiento ha llevado a toda la población, no solamente a la población joven, sino a toda la población a experimentar cuadros de ansiedad, de miedo, de angustia, de depresión por la pérdida de la dinámica que se tenía previo a la contingencia, previo al confinamiento y esto genera muchas más posibilidades de que si hay cuadro de depresión o de ansiedad previos a la contingencia, pudieran estar relacionados con los casos de suicidio”.

Aclaró que tener esta información depende de que se concluya una autopsia psicológica, la cual ya están desarrollando.

“Para poder conocer o saber cuales fueron las causas de un posible suicidio, se debe hacer una autopsia psicológica y la autopsia psicológica es un proyecto que se está trabajando junto con la Red para la Prevención del Suicidio en la Población Adolescente”.

Explicó que esta autopsia psicológica será un “trabajo transversal porque están invitadas distintas instituciones para poder hacer esta investigación”.

Finalmente reiteró que en este momento no pueden definir una causa única de estos suicidios, pues solamente después de concluido este proceso se tendrá una respuesta definitiva.

“Aunque no podremos descartarlo, pero tampoco afirmarlo en este momento por lo que subrayo, se necesita un proceso de una autopsia psicológica para poder dar un dato exacto”.