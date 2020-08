Listado de colonias con más contagios es información reservada: MPR

Por Diego Rivera

No se tiene contemplado dar a conocer las colonias que más casos de COVID-19 han registrado, pues hacerlo podría provocar actos de discriminación o actos de agresión, aseguró la directora de Servicios de Salud, Martina Pérez Rendón.

“Si las tenemos identificadas, pero es información personal que no podemos dar a conocer de manera abierta -no digo que no vaya a suceder, tal vez en algún momento se dé a conocer esto- pero por el momento consideramos que no es oportuno, con el fin de evitar cualquier acto de discriminación o de una agresión hacia las personas que pudieran haberse visto afectadas por este padecimiento”.

Explicó que en el estudio epidemiológico que hacen a las personas a las que les realizan pruebas para detectar el SARS-CoV-2 si se toma en cuenta la colonia donde habita; sin embargo, hasta el momento esos datos se mantienen como información reservada para el uso exclusivo de la Secretaría de Salud.

“Por el momento no tenemos previsto publicar las colonias, por supuesto que las tenemos identificadas; ustedes lo vieron cuando presentamos el estudio epidemiológico, se pregunta el domicilio de las personas”.

Aclaró que para protegerse del virus es necesario estar bien informados y en ese sentido, la evidencia científica va avanzando con el paso de los días, por lo cual es importante estar atentos a los descubrimientos que se tengan en cuanto a las recomendaciones en materia de prevención.

“Esa sería la invitación, que estemos muy atentos y que, igual la evidencia científica nos va a dar información que favorezca una u otra medida, incluso que haya algo diferente a lo que ahora se está manejando”.

Recordó que, por ejemplo, en un inicio la Organización Mundial de la Salud no tenía evidencia científica sobre las ventajas del uso del cubrebocas, pues este “es un fenómeno nuevo del cual se está aprendiendo todos los días y al principio de la epidemia no había evidencia suficiente para hacer ese tipo de recomendación”.

“Si ustedes checan una publicación de la OMS del 5 de abril no había la recomendación como tal a través de la Organización Mundial de la Salud, después se fueron fortaleciendo algunas investigaciones, incluso creo que aquí, en algún momento comentábamos al respecto a de estas investigaciones que recién se han publicado en medios controlados que hacen esta simulación de las gotitas, que pueden permanecer más tiempo y que ya no solo son gotas mayores de cinco micras y que puede haber gotas menores de cinco micras y generan aerosoles”.