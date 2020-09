Afecta pandemia a editoriales y librerías

La recuperación económica ha sido lenta.

Por Josefina Herrera

Elvira Velázquez Hernández, propietaria de la librería Confabulario en San Juan del Río, detalló que como a todo negocio, la pandemia también causó severas afectaciones a su establecimiento , ya que la afluencia bajó mucho y apenas están logrando recuperarse en un 70 por ciento.

Refirió que ante el cierre temporal de la librería, debido a las estrategias del gobierno estatal, tuvo que buscar otras vías de venta de sus libros, como lo es s través de Facebook, red que en la actualidad está siendo muy utilizada para el intercambio de mercancía.

“Sí, efectivamente nos vimos afectados como todos los negocios porque la afluencia que teníamos de gente por lo mismo bajó, obviamente utilizamos otros canales de venta como lo son las redes sociales, y en ese sentido pues estuvimos ahí dando servicio a todos nuestros lectores, pero sí obviamente hubo una afectación como tal, como todo una cuestión a la baja, pero después con algunas actividades pudimos estar ahí en esta pandemia y balancearlo”, mencionó.

Al respecto, señaló que la reactivación va lenta, e incluso con el regreso a clases virtuales, las editoriales también se han visto afectadas, ya que el número de libros que se pedían también disminuyeron, y esto puede ser derivado a que los padres de familia están sufriendo económicamente.

“Es que sí afectó, incluso el sector editorial, las editoriales están pasando por momentos muy duros, obviamente es el sector más importante de la cadena que tiene que ver con la distribución y la venta de libros y los intermediarios que somos nosotros las librerías, y afectó en las escuelas también, ya no están teniendo esa compra de libros como lo hacían anteriormente porque resiente todo, es una cadena, los papás también no tienen dinero los están deteniendo para pedir una cantidad de libros que les pedían antes, repercute totalmente en todos los niños, no están llevando todos los libros que llevaban en ciclos anteriores”, destacó.

Ante esta situación mencionó que de alguna manera no podía detener su negocio ni la lectura, sobre todo ahora que es importante para sobrellevar el estado anímico por la pandemia, por lo que recomienda ampliamente leer para dejar despejarse de los problemas que se están viviendo en la actualidad y por salud mental.

Mencionó que es importante también impulsar a los niños a la lectura, sobre todo ahora que están en casa, por lo que deben comenzar por el libro que sea más atractivo para ellos, de este modo también les ayuda a sobre llevar la pandemia y al mismo tiempo a la supervivencia de las librerías.