Promueve Sejuve una educación integral en la sexualidad de las y los jóvenes

Noticias

En el marco del #DíaMundialDeLaSaludSexual, la Secretaría de la Juventud (Sejuve) llevará a cabo la conferencia virtual “Sexualidad para la vida en la juventud”, cuyo objetivo es informar que la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social, informó el titular de la dependencia, Rodrigo Ruiz Ballesteros.

Desde 2010, la Asociación Mundial para la Salud Sexual (AMSS) estableció el 4 de septiembre como el Día Mundial de la Salud Sexual como un esfuerzo para sensibilizar y promover la sexualidad como un aspecto esencial del ser humano y un elemento de la salud reproductiva que debe ser satisfactorio, saludable y sin riesgos para la población.

La sexualidad está presente desde el momento de nuestro nacimiento, y va cambiando de la mano con nuestro desarrollo intelectual, biológico y anímico, aseguró Juan Carlos Hernández Meijueiro, quien cuenta con una especialidad en educación humana por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

“Es necesario que las y los adolescentes estén informados sobre temas relacionados con la sexualidad para que efectúen su toma de decisiones y eviten caer en conductas de riesgo, como las infecciones de transmisión sexual (ITS), embarazos no planeados y/o múltiples parejas sexuales sin uso de preservativo”, señaló Hernández Meijueiro.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia.

Asimismo, destaca la importancia de la educación integral de la sexualidad sin hacer diferencias por edades, géneros, grupos ni contextos; en este sentido, la población adolescente y joven es una prioridad a nivel mundial.

Las condiciones en las que toman decisiones sobre su sexualidad, los elementos y servicios con los que cuentan para ello, así como las oportunidades de educación y desarrollo disponibles, tienen un importante efecto en su calidad de vida y en las tendencias poblacionales de las siguientes décadas.

A nivel global, una gran cantidad de adolescentes son sexualmente activos antes de cumplir 20 años de edad, y la gran mayoría (alrededor de 60%) no utiliza ninguna protección para prevenir el embarazo no planeado y/o adquirir una ITS o infectarse de VIH.

En México las y los jóvenes inician su vida sexual entre los 15 y los 19 años, en promedio. La gran mayoría (97%) conoce al menos un método anticonceptivo; sin embargo, más de la mitad no utilizaron ninguno en su primera relación sexual. Se estima que hay más de 22.2 millones de adolescentes que requieren información, atención médica y asesoría para evitar embarazos no planeados e infecciones de trasmisión sexual.

De acuerdo con el Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC) en agosto de este año se registraron en Querétaro 13 mil 120 nacimientos, de los cuales, 2 mil 826 son de mujeres de 12 a 19 años, mientras que 10 mil 294 son de mujeres de 20 a 29 años.

“De los 13 mil 120 nacimientos; 7 mil 65 se registraron en el municipio de Querétaro, seguido por San Juan del Río con dos mil 464 y Cadereyta con mil 163”, dio a conocer Ruiz Ballesteros.

En cuanto a madres solas, en el estado de Querétaro se tiene un registro de mil 483 nacimientos, de los cuales 531 son de mujeres de 12 a 19 años y 952 de mujeres de 20 a 29 años, siendo el municipio de Querétaro el que concentra el mayor número con 855.

“Después se encuentra San Juan del Río con 289, seguido de El Marqués con 125 y Cadereyta con 108”, indicó el encargado de la política de juventud en la entidad.

De ahí la importancia de promover una educación integral de la sexualidad como un proceso que busca enseñar y aprender acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad.

Su objetivo es preparar a adolescentes y jóvenes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los empoderen para ejercer su salud, bienestar y dignidad; desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas; considerar cómo sus elecciones afectan su propio bienestar y el de los demás; entender cuáles son sus derechos a lo largo de la vida y asegurarse de protegerlos.