Alma Guillermoprieto conversa sobre su libro ¿Será que soy feminista?

“¿Feminista? No sé… pero nunca le he puesto zancadilla a una colega”

La reportera y escritora Alma Guillermoprieto estuvo con el periodista de El País, Javier Lafuente, para conversar sobre ¿Será que soy feminista?, el nuevo libro donde se plantea esta pregunta ineludible frente a una sociedad que históricamente invisibiliza, maltrata, viola y mata a las mujeres.

A sus setenta años, la periodista se descubre a si misma preguntándose si es feminista. El camino hasta encontrar la respuesta es un espejo al que deberían asomarse todos los lectores. En este lúcido ensayo, Alma Guillermoprieto se descubre interrogándose a sí misma sobre su feminismo

“¿He sido feminista o no? Siendo escritora no he escrito ningún texto feminista, salvo aquel primer artículo sobre los cómics. No asisto a mítines, no importa que en general no asista a reuniones políticas de ningún tipo ni sea militante de nada, importa que no he asistido y seguramente nunca asistiré a una reunión feminista. Dejé de leer sobre la opresión de género hace décadas, y aunque siempre he dado por hecho que mis ideas sobre lo que es ser mujer coinciden perfectamente con el feminismo, no he declarado nunca ante mí misma, y mucho menos frente a los demás, soy feminista”, explicó la reportera.

Indicó “lo que debo apuntar, sí, es que si a lo largo de la vida no le he puesto zancadilla a ninguna colega para conseguir un reportaje o una entrevista, ni he coqueteado para conseguir favores, ni he usado el maquillaje como una máscara para salir al mundo, ni me he casado para no quedarme sola, ni he esquivado un desafío porque ese trabajo o ese estado civil o ese esfuerzo no le corresponde a las mujeres, ni me he dejado vencer por el miedo de ser diferente a las demás”.

“En mis textos la voz protagónica ha sido tantas veces la de las mujeres, y si me he rodeado de colaboradoras y/o colaboradores sin que se me ocurra nunca que un hombre seguramente es más capaz o menos capaz de hacer tal o cual oficio, supongo que es porque he asimilado de la verdadera revolución más grande de nuestros tiempos lo que podríamos llamar una ética feminista”. comentó Alma Guillermoprieto.

La escritora y reportera mexicana, Alma Guillermoprieto comenzó su carrera periodística cubriendo los movimientos revolucionarios en Nicaragua y El Salvador en los años 70 y 80. Ha sido galardonada con los premios MacArthur 1995, Ortega y Gasset de Periodismo 2017, y Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018.

Guillermoprieto explora el territorio latinoamericano a partir de la historia de exclusión y violencia, pero también de lucha frente al machismo y patriarcado, que ha acaecido a lo largo de los últimos cien años.