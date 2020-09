Laura Lucía Ferrer Zamudio/Artista

“No soy aficionada a hablar de mi misma”

Dato:

Kikyz1313 es dibujante mexicana nacida en 1988, en la ciudad de Querétaro.

Egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Se introduce al público en 2010 con su primera exhibición individual “Cadáveres Esquicio”.

Es reconocida por la inusual y armoniosa conjunción entre lo bello y lo grotesco.

Sus composiciones en grafito y pinturas al óleo han participado en las ferias de arte en Nueva York, Miami y Los Ángeles.

Ha participado en diversas muestras grupales en Galerías de México, Estados Unidos y Europa. Así como en muestras individuales en Los Ángeles y Boston.

Actualmente reside en el municipio de Corregidora, Querétaro.

Comillas:

“Para mí la creación es lo que define mi vida, todo gira alrededor de ello. Considero que he llegado al punto en que todo esto se ha convertido en más que un gusto, es ahora sin duda alguna una necesidad mental, emocional e intelectual. Es el medio por el cual entiendo (o intento entender) al mundo y a mí misma”.

Comillas:

“El proceso creativo es un cúmulo de sensaciones que se contraponen unas con otras, pues en el contenido mismo de la obra se juega con emociones difíciles, con temas duros. Al momento de representar una imagen en un lienzo, el artista se vuelve parte de esa realidad que interpreta, empatiza con ella y revive las emociones que se intentan compartir. Si el artista no se entrega emocionalmente, no empatiza con lo que pinta o no intenta entenderlo, no es genuino, se está engañando a sí mismo”.

Por Tovar Molgado

Foto: Julia Benaway

Noticias

Laura Lucía Ferrer Zamudio, conocida bajo el nombre artístico de Kikyz1313, es reconocida por la inusual y armoniosa conjunción entre lo bello y lo grotesco de particulares mundos personales donde lo violento, lo extraño, el sinsentido de lo cotidiano, las fantasías imaginarias, así como lo recuerdos de infancia se interrelacionan para producir críticas a la absurdidad de nuestro mundo materialista en el que intentamos forjar nuestra existencia.

“Dedicarme a la pintura nació de una forma muy natural, pero también de manera impulsiva durante la adolescencia. Por un lado, nunca tuve ninguna habilidad con los deportes, y por el otro, tuve una gran influencia por parte de mi mamá, quien siempre ha tenido mucha habilidad en la pintura y gran apreciación por el arte en general. Cuando llegó el momento de decidir que iba a hacer por el resto de mi vida, concluí que tenía que ser entorno al arte”, expresó.

Kikyz1313 asegura que le resulta muy difícil el poder definir lo que siente cuando pinta, sin embargo se acerca un poco a un sentimiento de seguridad, de estabilidad y de miedo, de frustración, inseguridad y reafirmación.

No obstante, también está segura de que el arte debe llevar un propósito, y el de ella es el de representar en su completitud la realidad, tanto el lado brillante de la vida, como el lado oscuro. Pues –afirma- el arte, está al servicio de la sociedad, y si bien, el arte no será la cura definitiva de la humanidad, sí es ese dedo certero que evidencia las fallas de nuestra sociedad y del tiempo en que vivimos.

“El gusto yo creo en mi caso no existe, pues no me gusta pintar las tragedias humanas que se encuentran en mi obra, no disfruto a costa de ellas. Yo pinto, lo que es necesario decir en voz alta. Pinto lo que normalmente se calla, se oculta o no se entiende”, agrega.

En este sentido, la artista queretana comparte que los niños son un símbolo pictórico en su trabajo, los cuales representan la incorrupción de la humanidad, pues ellos navegan la vida de forma más genuina, sin el peso aún de las expectativas de los otros, ni la responsabilidad de cumplir o encajar con las construcciones sociales que se imponen.

“De niños somos aún seres inteligentes, sensibles, pero también salvajes. Un poco más sabios que racionales, como los animales y las plantas. Sin embargo, es luego con el paso de los años que esta manera instintiva de experimentar la vida se corrompe con las instituciones sociales y se moldea, a modo de reprimendas”, explica.

Para Kikyz1313 la figura del niño es más adecuada para entregar el mensaje que quiere decir, pues asegura que a final de cuentas como adultos, no somos más que niños crecidos arrastrando los traumas y las expectativas fallidas, heredadas y adquiridas de los demás.

Comparte que lo que más disfruta de su profesión, sin duda alguna es la producción, desde la planeación de una idea, hasta el dibujo y la ejecución de la pintura, que aunque representa todo un reto, es algo que disfruta mucho lograr.

“También disfruto mucho cuando las personas me comparten lo que ven en mi trabajo, y, aunque yo en la imagen ponga una pequeña pauta del sentido de la obra, el espectador siempre percibe cosas que pueden ser muy diferentes y que siempre son muy interesantes porque la imagen se enriquece con esta interpretación y le da sentidos que a lo mejor yo nunca hubiera pensado”, agregó.

En cuanto al mayor reto profesional al que considera haberse enfrentado, comenta que éste está todos los días, pues el sobreponerse a la inseguridad y a la incertidumbre de este oficio es un reto muy grande que solo las personas con un verdadero ímpetu y una férrea voluntad pueden superar.

“Este es un camino realmente muy difícil, que muchas veces es incomprendido y otras valorado, que aunque da muchísima satisfacción personal, también presenta muchas otras dificultades únicas”, dijo.

La cuarentena ocasionada por la pandemia del virus Covid 19, que para muchos ha venido a tergiversar su forma de vida, para Kikyz1313 ha sido un momento productivo, pues afirma que si bien, el artista está acostumbrado a la reclusión y a la introspección personal por meses, este nuevo modo de vida ha venido a acomodarse en su rutina y afortunadamente no a la inversa.

“Desgraciadamente, es un plano más general, en cuanto al arte y su contenido, me ha entristecido percatarme sobre la ausencia del arte en general. Presiento que debido a la corrección política exponencial de los últimos meses, aunada a la crisis económica/sanitaria, ha resultado en una ausencia de arte de contenido relevante y que denuncie las paradojas actuales en los gobiernos y en los comportamientos de las personas”, señala.

En el plano personal, Kikyz1313 se define como una persona que tiene bastante definido lo que quiere y como quiere hacer las cosas. Es una aglomeración de hábitos y rutinas específicas que de cierta manera le dan estabilidad y tranquilidad. Sumamente estricta con ella misma.

“Me considero una persona que aprecia los detalles que se le escapan a la mayoría y que constantemente imagina historias y que busca explicaciones para todo. No soy aficionada a hablar de mi misma, pues yo estoy contenida en mi pintura, y quien se tome el tiempo a intentar conocer mi trabajo, al final estará entiendo un poco también de lo que soy yo”, señala.

Entre sus hobbies destaca el ver películas, preparar postres y jugar videojuegos. Asimismo, al ser una persona organizada, suele manejar muy bien su tiempo para poder cumplir con su trabajo por lo que evita

el trabajo excesivo y siempre trata de darse, al menos, dos horas al día de tiempo libre y media hora de ejercicio, por más simple que sea