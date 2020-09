Humanos culpables de no atender a expertos

Maltrato a los ecosistemas es una de las variables que provocó esta pandemia

Diego Armando Rivera

Noticias

Los seres humanos somos culpables de no hacer caso a los expertos ante la pandemia por COVID-19, aseguró Miguel Pita, Doctor en Genética y Biología Celular, durante una plática que fue parte del Hay Festival Querétaro 2020.

“Somos culpables de no tomar conciencia de que estamos en una circunstancia en el que riesgos de este tipo pueden acontecer, pero no se puede culpar a la humanidad de algo que no ha hecho”.

Explicó que el SARS-CoV-2 genera errores en su ARN cada que se duplica y eso llevará a mutaciones en el mismo virus o en los seres humanos.

“Este equilibrio entre agresividad y contagio que caracteriza a los virus puede cambiar a lo largo de su existencia, de las generaciones del virus, pues están constantemente replicándose y de alguna manera están pasando generaciones muy rápido y sacan copias”.

En su charla explicó que esta pandemia sucedió en un momento que había más probabilidades de que ocurriera en comparación con otros momentos de la historia.

“La humanidad esta superpoblada y hace actividades que aumentan las probabilidades para que surja un virus de las características de este coronavirus”.

Explicó que ocurrió por una serie de variables que fueron una coincidencia y entre ellas destacan que “estamos maltratando los ecosistemas; estamos comiéndole terreno a otras especies, nos estamos acercando a especies salvajes, lo cual significa acercarnos a reservorios de virus para los cuales nuestro sistema inmunológico no está preparado”.

Aunque aclaró que episodios como este finalmente empiezan por azar, es importante “pensar si para el futuro podemos tomar ciertas medidas, aunque los eventos dependan de azar, se puedan anticipar”.

“No han venido aquí para molestar, han surgido por casualidad y se da un fenómeno que hace sufrir a nuestras células y visto de esa manera es muy molesto y está causando problemas”.

Al cuestionarlo sobre la visión de algunos ciudadanos de observar a este virus como un enemigo, respondió que no se les puede ver de esa manera, pues es una reacción química que le permite al virus entrar a las células y se aprovechan de ellas.

“Si lo miramos desde la perspectiva de la sociedad donde vivimos y de los miembros de nuestra especie, es un enemigo, es indiscutible, lo que pasa es que los virus en realidad no son como los malos de las películas, no tienen cerebro y por lo tanto no tienen conciencia sobre sí mismos”.