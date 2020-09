La creatividad y la soledad

Liliana Blum, Emiliano Monge y Eduardo Rabasa autores mexicanos participaron en el Hay Festival Querétaro 2020

Liliana Blum, Emiliano Monge y Eduardo Rabasa son tres autores mexicanos que conversaron con Miguel Ángel Ángeles sobre sus libros y como eligen y se ponen en el papel del personaje.

Liliana Blum, acaba de publicar Cara de Liebre; Emiliano Monge, publico su libro nuevo que se llama Tejer la oscuridad, y Eduardo Rabasa, autor del libro de cuentos El destino es un conejo que te da órdenes.

Liliana Blum comentó que en su libro “Cara de liebre” aborda el tema de un “grupo que toca en el escenario da pena, aunque el vocalista no parece un mal partido. La atmósfera oscura es la adecuada para ocultar la cicatriz en su rostro, la dolorosa marca de las cirugías a las que fue sometida de niña debido a su labio leporino y que la hizo merecedora del cruel apodo de Cara de Liebre. Su aire desinhibido y su cuerpo exuberante logran llamar la atención del cantante, de hermosos ojos azules, pero cuerpo fofo y deforme. Es el elegido. Después de conversar un rato, ella lo lleva a su casa. Es curioso, piensa, que el narcisismo del hombre le haga creer que la iniciativa es suya, cuando no sabe lo que le espera”. Esta publicación tiene una profunda sordidez y humor negro, ”Cara de Liebre” es un honesto relato de lo que nos cosifica, “de la cárcel que supone el cuerpo y los mecanismos que inútilmente buscamos para cubrir lo que a los ojos de los demás nos vuelve monstruosos, pues «siempre queda algo, un vestigio, una marca que traiciona, que suele ser a veces más bochornosa incluso que el defecto en sí, real o aparente”.



Liliana Blum, una de las narradoras más interesantes del panorama literario mexicano, aborda en esta novela los problemas del acoso, las relaciones destructivas y, en particular, la deshumanización implícita en la manera como observamos al otro y lo reducimos a sus defectos.

Emiliano Monge, explicó su libro “Tejer la oscuridad” que todo, tal y como lo conocíamos, ha cambiado, “el calor es agobiante, se ha agrietado el cielo y la geografía es otra. La humanidad, además, se ha duplicado. Entonces se desata una guerra global entre fuerzas igualadas cuya clave parecerían ser las niñas y niños de los orfanatorios”.

Emiliano Monge en una de esas instituciones comienza la más arriesgada y madura de las novelas, “Tejer la oscuridad”, comentó “es una distopía que reinventa nuestros mitos y desentraña nuestra idea de individuo y colectividad, mientras nos cuenta la liberación de un grupo de muchachos, así como la diáspora que emprenderán acompañados de su descendencia, atravesando un mundo desolado, huyendo de perseguidores incansables y buscando el sitio que les fuera prometido, donde podrán rendir culto a sus dioses, enhebrar un nuevo lenguaje y habitar la oscuridad. Cruzada por un sinfín de voces, Tejer la oscuridad presenta la eterna lucha entre el nosotros y el yo, deja que resuene en sus páginas el eco de libros antiguos y de diversas formas de escritura olvidadas y permite al lector imaginar otra forma de entender el tiempo, el espacio, la materia, el amor y la amistad”.

Por su parte, Eduardo Rabasa comentó su libro “Destino es un conejo que te da órdenes” que es “un supositorio que deviene en un ingenioso sistema para controlar a los poderosos, una psicodélica despedida de soltero en Texas, una conspiración para llevar la subversión erótica a un colegio religioso, un político atrincherado en un videojuego o unas monjas apostando en un casino de Las Vegas”.

Eduardo Rabasa explicó que son algunas de las ideas fuerza que componen “El destino es un conejo que te da órdenes” y es la primera colección de cuentos del escritor mexicano.

La autora y los autores compartieron con el público su visión sobre las barreras creativas y una selección de sus escritoras y escritores favoritos y sus lecturas durante tiempos de pandemia, antes y después de está.