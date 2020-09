L as escritoras Elizabeth Duval y Yolanda Segura, profundizaron sobre el tema en el Hay Festival Querétaro 2020

Las escritoras Elizabeth Duval y Yolanda Segura, profundizaron sobre el tema: ¿Tiene género la escritura? Esta fue la pregunta que abrió la conversación entre las escritoras, siendo la moderada Susana Pagano de Querétaro, durante el cuarto día de actividades del Hay Festival Querétaro 2020.

Coincidoeron que históricamente la tradición literaria se ha constituido bajo la idea de que la “buena” literatura y las ideas son universales, y esta idea de la condición humana que en realidad es también una manera de disfrazar una perspectiva masculina y no solo masculina, sino egocentrista, creo que de determinadas clases sociales, etcétera. Entonces creo que el asunto de pensar en el género en la literatura tiene que ver con eso, con recordar que eso que está disfrazado de neutralidad en realidad está legitimando cierto valores y cierto orden del mundo y que estas voces que históricamente han sido silenciadas son las que se consideran que tiene género», explicó la escritora Yolanda Segura.

Asimismo, la escritora Elizabeth Duval, durante la conversación mencionó que primero y antes que nada era importante «definir la relación entre el género y la literatura, creo que el problema fundamental es que, al estar reduciendo un texto a una etiqueta, ya sea femenina, trans o lgbt, se están dejando atrás los temas universales que todos sabemos siempre ha sido permeado por el hombre blanco.

Posteriormente Susana Pagano, preguntó sobre el etiquetado de género en los libros y si esto le quitaba el valor a la literatura a lo que Duval respondió sobre la influencia entre el marketing y la escritura, «más que otra cosa, la literatura ‘trans’, ‘masculina’ ‘femenina’ es una estrategia de marketing. Una categoría para ser vendido en un contexto capitalista. Todo funciona entorno a esto, ¿cómo puede ser vendido?

Hablaron sobre las estadísticas, por lo que comentaron que México tiene un bajo índice de lectura. De acuerdo con el Módulo sobre Lectura de 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, solo cuatro de cada diez mexicanos habían leído al menos un libro en el último año. Sin embargo, es imposible saber y conocer en qué proporción leyeron a mujeres u hombres, porque ni este ejercicio ni la Encuesta Nacional de Lectura hacen esta pregunta.

Una iniciativa que busca visibilizar a las nuevas escritoras es el Mapa de Escritoras Mexicanas Contemporáneas, que, en su última actualización, realizada a principios del mes de agosto de este año, el registro llega a 450. Sin duda una cifra muy baja.

Otro tema que Susana Pagano tocó dentro de la conversación fue las estadísticas y ¿qué tipo de género están leyendo los lectores? A lo que Yolanda Segura contestó que es una medida difícil de conocer, sin embargo, los datos que sí podría proporcionar son sobre a cuánto equivale aproximadamente la literatura entre hombres y mujeres en México.

En el ámbito mexicano la proporción es más o menos 70 por ciento hombres, contra 30 por ciento mujeres. Eso tiene que significar algo, no puede ser un dato aleatorio, o una casualidad, y tampoco es una casualidad que ese mismo dato se repite en casi todos los espacios. Entonces, pese a que hay muchos más espacios para las escrituras de mujeres, y no solo de mujeres, sino en general, eso no significa que estemos para nada en condiciones de igualdad con los pares masculinos, explicaron.