“Un mundo lleno de incertidumbre”

Científicos y filósofos debaten sobre los dilemas de la ciencia, la ética y el comportamiento humano en el contexto de la pandemia

Por Lina Salinas

Noticias

Científicos y filósofos debaten sobre los dilemas de la ciencia, la ética y el comportamiento humano en el contexto de la pandemia, entre ellos José Salvador Arellano de Querétaro, doctor en Filosofía y profesor en la Facultad de Filosofía de la UAQ, autor de Ética de la investigación científica (2015); Miguel Pita de España, doctor en Genética y Biología Celular, e investigador y docente en la Universidad Autónoma de Madrid, autor de Un día en la vida de un virus; y Carla Santana Torres de México, doctora en Ciencias Biomédicas con especialidad en biología molecular, conversaron con Juan Carlos Moreno Romo, sobre la pandemia.

Miguel Pita es de España, doctor en Genética y Biología Celular, investigador, profesor y divulgador científico, es autor del célebre Un día en la vida de un virus (2020). ¿Qué son realmente los virus? ¿Por qué nos afectan tanto? ¿Cómo aprender a convivir con estos seres que no son vivos, pero se comportan como tal? En tiempos en los que un virus marca la pauta de la vida cotidiana de toda la humanidad, este libro se vuelve fundamental.

El genetista e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, explicó que en su libro, donde plasma cómo funcionan los virus y la manera en que silenciosamente infectan los cuerpos, “esta obra de divulgación científica es un buen punto de partida para comprender mejor los procesos biológicos y sociales que tienen a todo el mundo, literalmente, detenido”.

El genetista español afirmó “el virus se ha extendido tanto a nivel global, que incluso con una vacuna será muy difícil erradicarlo por completo, sin embargo, con el tiempo perderá virulencia y su convivencia con los humanos será más llevadera. Si nos fijamos en dinámicas similares, con el tiempo los virus pierden agresividad después de haber llegado a una especie nueva. La convivencia con el hospedador, en este caso nosotros, será más llevadera, aunque aún nos queda para llegar a ese punto. Tenemos mucho que aprender y estar preparados. No caigamos en los errores del pasado. Oímos hablar de amenazas, pero no les prestamos atención porque no sucederán mañana. Les restamos demasiada importancia”.

Por su parte, Carla Santana Torres (México), doctora en Ciencias Biomédicas con especialidad en biología molecular dijo “a lo largo de la historia se han cometido errores como simplificar y pensar que las personas, por tener un color de piel distinto, son realmente diferentes. Hoy sabemos y tenemos herramientas para ahondar en el conocimiento de los individuos, y llegar a conocer cuál es la composición de su material genético, esto es mirar en lo más profundo que se puede mirar, es lo más parecido a ver en su alma”.

José Salvador Arellano doctor en Filosofía y profesor en la Facultad de Filosofía de la UAQ, autor de Ética de la investigación científica (2015), comentó “en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades, estamos viviendo una época donde para todas las disciplinas, este fenómeno se presenta justamente como un gran campo de estudio y compresión, como es la ignorancia al inicio de la pandemia sobre el uso del cubrebocas o como lavarse las manos, no sabemos cuánto va a durar esta pandemia, este fenómeno tiene que ser analizado de múltiples maneras, se tiene que reconfigurar los parametros, la pandemia ha revelado que lo que nos esta pasando como personas y sociedad, no solamente nos esta afectando de carácter clínico, sino de carácter social y hemos comprendido nuestra propia vida”.

De esta manera, la conversación giro en torno a los dilemas por la pandemia que esta vigente en este año 2020, en un mundo lleno de incertidumbre, sobre el coronavirus y la pandemia.