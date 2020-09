Una sociedad cosmopolita incluyente, debe ser el horizonte: Adela Cortina

L a falta total de reconocimiento al pobre, deriva en uno de los grandes problemas de las desigualdades en los países , destacó la escritora al abordar el tema de la aporofobia

Por Jahaira Lara

La construcción de una sociedad cosmopolita debe ser el horizonte de la sociedad actual, en la que se garantice la protección de los derechos humanos de todas las personas a través de los estados, la educación y de las organizaciones; además de imponerse los medios jurídicos, morales y económicos para ello. Una sociedad en la que nadie quede fuera y lleve a una hospitalidad cosmopolítica y universal.

Así lo sentenció la escritora y filosofa, Adela Cortina, en su participación en el Hay Festival para hablar de su obra “Aporofobia, el rechazo al pobre”, en el que examina el rechazo existente hacia una realidad social como la pobreza; misma que se basa en el término aporofobia que acuño en los años 90 y que la Real Academia Española incorporó al diccionario para definir la “fobia a la personas pobres o desfavorecidas”.

En conversación con Alexandra Haas, la integrante de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España compartió que fue un término pensado para un artículo que tenía que escribir para hablar de los problemas del mediterráneo; donde surge la pregunta “¿Nos molestan tanto los extranjeros o más bien nos molestan los extranjeros pobres, la pobreza en general?”.

“Por eso pensar que era importante crear una palabra que lo que mostrará es el rechazo al pobre, no tanto al extranjero; me pareció que había que crear una palabra porque creo que la historia de la humanidad consiste en crear palabras que necesitamos para llevarlas al dialogo, al lenguaje y a la discusión para que tenga una realidad para nosotros. En mi diccionario griego busqué la palabra pobre y me encontré con áporos, que es el que no tiene recursos y vive en la pobreza”.

La escritora hizo énfasis en la importancia de reconocer las realidades contundentes, tanto positivas como negativas, y ponerles un nombre para darles visibilidad; una realidad sin nombre, como el rechazo al pobre, dijo, funciona como una ideología que mantiene la clase dominante para seguir la dominación. Al reconocer, nombrar y visibilizar, el problema; es como se puede señalar, refirió.

Ante esta afirmación, Alexandra Haas hizo énfasis en el tema de la explotación y aprovechamiento de la situación de pobre, como se observa en México en el sector laboral; a lo cual Adela Cortina reconoció la falta total de reconocimiento al pobre, lo que deriva en uno de los grandes problemas de las desigualdades en los países.

Lo anterior, recae en no reconocer al otro como igual y desconocer con ello la dignidad del otro; cuando no se reconoce la dignidad del otro se crean las desigualdades, se le desprecia y deriva en la explotación, uno de los grandes males de la sociedad, explicó.

Y es que aseveró que hay una predisposición en la sociedad a dar con tal de recibir y vivir del intercambio, tema al que hace referencia la aporofobia, lo que nos enmarca en una sociedad contractualista y aquellos quienes no tienen recursos o algo interesante para el otro, son rechazados; al poner como ejemplo la diferencia entre los extranjeros ricos y pobres: “los extranjeros ricos son turistas y los pobres son los inmigrantes, no son lo mismo; nos interesan los extranjeros que vienen a recoger dinero, hasta se ha creado un grado universitario, las ciencias de la hospitalidad”.

Finalmente, la escritora y filosofa refirió que, al ser seres humanos iguales en dignidad, es necesario garantizar igualdad de oportunidades a través de la educación y sistemas sanitarios; los países que se encuentran en una situación peor son aquellos que no tienen un sistema sanitario público y educación pública de calidad.

“Las oportunidades tienen que ver con la justicia, todos deberían tener las mismas oportunidades, que cada uno pueda tener lo más básico y generosamente para llevar adelante su vida, desarrollando los planes de vida que tenga razones para valorar”, consideró.