Tania Ruiz, rinde protesta como presidente del Consejo del H. Cuerpo de Bomberos de SJR

Tania Ruiz asume el reto con gran entusiasmo para apoyar a los tragahumo sanjuanenses .

Por Josefina Herrera

Noticias

Tania Ruiz Castro, rindió protesta como la nueva presidente del Consejo Directivo de Prevención y Ayuda del H. cuerpo de bomberos, cargo que ocupaba Sergio Pesquera Herrera, quien recientemente falleció.

En una reunión ordinario del Consejo Directivo y por unanimidad de votos, se eligió a Tania Ruiz Castro para ocupar este cargo que había quedado vacío, por lo manifestó sentirse contenta, pero a la vez con un gran reto por la gran labor que realizó en su momento el comandante en jefe Sergio Pesquera Herrera.

“Feliz porque de bomberos nunca me he ido, estuve primero como directora, me hicieron favor de invitarme, estuve un tiempo como directora y ahora estaba nada más dentro del Consejo, pero con la partida de nuestro comandante en jefe, Don Sergio Pesquera, había quedado este hueco que es un reto para mí, empezando por este lugar, porque quién ocupaba este lugar era toda una institución para la asociación, es una persona que yo quiero mucho y quería mucho, nos enseñó mucho y voy a tener que echarle muchas ganas para cubrir ese hueco que dejó Don Sergio”, detalló.

Dijo que los retos son muy grandes, sobre todo en la parte del dinero, además de que este año ha sido muy complicado debido a la pandemia, por lo que tuvo que suspenderse la colecta anual de bomberos; sin embargo, reconoce el apoyo que les ha brindado tanto gobierno estatal como municipal, y por lo tanto los números rojos que hace cuatro años se tenían no son los mismos.

“Implica un doble esfuerzo para llegar a la meta, capacitación no se pudo dar por parte de bomberos, tenemos un objetivo de un millón este año, no se logró dar la capacitación, entonces pues nos merma, gracias al apoyo de gobierno del estado y del gobierno municipal pues estamos llegando en cierre de año y llamémoslo así que este último trimestre que viene con un cierre, con recursos gracias a Dios que anteriormente nunca había pasado, siempre estábamos batallando para el aguinaldo, para la nómina, hoy tenemos la tranquilidad que por lo menos este año la vamos a librar bien, la recesión apenas empieza entonces vamos a ver cómo se nos viene para el próximo año”, indicó.

Al respecto, dijo que anteriormente su intención era llegar a los nueve millones de pesos, pero hoy solamente es por el millón, lo cuál ha sido un logro y una tranquilidad para bomberos.

Además de que se estarán tocando puertas para lograr llegar a los empresarios y que les brinden un granito de arena y así poder comprar el equipamiento que aún necesitan para los servicios.

Dijo que por lo pronto acaban de recibir un donativo y con ese recurso compraron un dron, lo cual les facilitará a los bomberos poder atacar un incendio y darse cuenta de la magnitud del problema.

Ruiz Castro refirió que aunque aún falta mucho por hacer, entra con todo el entusiasmo para apoyar a los al H. Cuerpo de Bomberos, y como prioridad es el ver por su salud, ya que ante es importante que cuiden de ella, más por la situación que a nivel mundial se está atravesando.

“Con los bomberos de paga traemos ahorita un reto de meterlos en cintura, no nada más en bajarlos de peso, de darles salud, tenemos algunos muy viejitos todos y eso pues al doctor le llamó la atención que podrían sufrir algún infarto sino se cuidaban, entonces estamos aplicados en lograr ese objetivo, uno es bajar de peso, otros es comer más sano otros es hacer más ejercicio, otros es dejar de fumar, muchas cosas como el vicio que vienen arrastrando desde muchos años, y bueno hoy hay un equipo fuerte hay más de 120 personas que conformamos la familia de bomberos”, expresó.

Asimismo mencionó que por el momento sólo están acudiendo los bomberos de paga debido a la pandemia, ya que a voluntarios y aspirantes en este momento no se pueden capacitar.

Sin embargo confía en que la situación vaya mejorando, pero por lo pronto está agradecida con el apoyo económico que está brindando la administración de San Juan del Río que proviene de las multas de tránsito, y aunque ha habido meses complicados, en este momento hay un buen incentivo que les da garantía para cubrir la nómina.

Finalmente agregó que ya se está buscando el lugar adecuado para la tercera subestación donde estará un camión y un turno para seguir brindando los servicios que requiere la ciudadanía.