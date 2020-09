Abuelitos en abandono

Con la llegada de la pandemia los apoyos para los abuelitos de la casita de San José ha disminuido.

Por Josefina Herrera

Noticias

Ceferina Concepción Hernández, directora del asilo la casita de San José, en San Juan del Río, manifestó que hace falta mayor apoyo por parte de la ciudadanía y de las autoridades, puesto que con la llegada de la pandemia, la situación para ellos ha empeorado.

Refirió que actualmente se atienden a 19 adultos mayores, pero prácticamente están en el olvido, ya que, aunque algunos de ellos tienen familiares, por la cuestión económica o por la lejanía no les es posible visitarlos.

“Tenemos ancianitos y ancianitas que se han recogido de las calles, la mayoría pues visitas no tienen porque no hay familias, no hay quien vea por ellos, las que tienen visita pues vienen y los dejan y se van y no vuelven, otros pues sí, pero son muy pobres y no tiene ni para el pasaje, para venir a verlos entonces son ancianitos que son abandonados por su familia o son ancianos que se recogen de las calles tanto mujeres como hombres, se recogen del Hospital General de aquí de San Juan”, detalló la directora del asilo.

Además indicó que debido a la contingencia tienen que aislarlos y no permitirles ningún tipo de visita, debido a que es un grupo vulnerable, pero al mismo tiempo se han cancelado convivios, festejos y salidas, lo cual los entristece.

“Pues sí en otros años les hemos hecho a ellos su fiesta, vienen y les dan sus regalitos, de hecho a veces, el año pasado por ejemplo los llevamos al centro de San Juan ahí por la parroquia y ahí les dieron su regalito de los cuales de las personas estamos muy agradecidos, pero este año no se pudo porque por lo mismo ni fiesta aquí, ni los llevamos a ningún lado, entonces estamos viendo a ver si más adelante se pueda otra vez hacer la fiesta para ellos, son felices, esperan el día del ancianito con ansiedad para su fiesta, les gusta bailar, cantar, comer carnitas que es lo que se les hace, se sienten felices, por ejemplo en la fiesta de San José en este año pues ya no se hizo porque estaba ya encima la contingencia, se quedaron y hasta se deprimieron porque no se les hizo su fiesta a San José, entonces se quedaron ahí tristones”, comentó.

En cuanto a las necesidades, refirió que son muchas, ya que por ejemplo cerca de donde está la casita se ha desatado la inseguridad por lo que es necesario que se les coloque una malla ciclónica, además de que piden puedan donarles una lavadora industrial, ya que la que tienen está descompuesta, además de que hace falta levantar una barda trasera, ya que por el lugar donde habitan abundan los ratones, así como reparar las bardas porque se registra mucha humedad y afecta la salud de los abuelitos.

Dijo que los apoyos con la pandemia disminuyeron, ya que anteriormente era más la ayuda que les llegaba, sin embargo aún hay personas que siguen contribuyendo con frutas y verduras, pero no es suficiente para ellos, hace falta aún más de la ciudadanía.

Incluso con las escuelas cerradas, el apoyo que les brindaba un colegio particular se ha detenido por la misma situación, pero tienen fe en que todo mejorará para ellos y en la voluntad de la ciudadanía para seguir ayudándolos.