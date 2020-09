Contratan a más médicos y enfermeras para el Hospital General

Se sumaron 17 médicos y 41 enfermeras para fortalecer la atención

“La sede se fortaleció con 17 médicos generales y 41 enfermeras; sin embargo, hay un déficit en cuanto a médicos especialistas y esto no solo en Querétaro, esto está ocurriendo a nivel nacional”.

La funcionaria estatal explicó que no hay un número suficiente de especialistas de medicina interna, de medicina crítica, urgenciólogos y anestesiólogos para atender esta epidemia en el mundo.

“Aquel personal que puede estar en posibilidad de operar los ventiladores es limitado; no egresan el número de médicos con formación de estas especialidades que permitan atender no solo en Querétaro, casi me atrevería a decir que a nivel mundial”.