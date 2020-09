Controlarán venta de alcohol en Tequis

Este 15 de septiembre sólo se permitirá su venta hasta las 11 de la noche.

Después de que el presidente municipal de Tequisquiapan, Antonio Mejía Lira, diera a conocer que no habrá grito de Independencia debido a la pandemia, también indicó que estarán muy pendientes en cuanto a los horarios de la venta de alcohol, por lo que sólo estarán permitido sea hasta las 11 de la noche.

Dijo que aunque se espera que en esos días festivos llegue una mayor cantidad de turistas y visitantes, estarán monitoreando que no haya aglomeraciones en lugares públicos y que los festejos se den en total orden, ya que debe haber una total responsabilidad tras la situación de salud que se está viviendo.

“No vamos a hacer el grito de Independencia, no lo tenemos pensado, vamos a limitar mucho los establecimientos, estarán en un 40 por ciento de su capacidad, no podemos hacer festividades grandes con aglomeraciones, es lo que vamos a estar tratando de evitar en la cuestión de los contagios, el informe de gobierno no se hizo precisamente previendo toda esta situación y habrá una restricción en la venta de bebidas alcohólicas, lugares establecidos en un horario de 11 de la mañana a 11 de la noche máximo, se va a controlar mucho la bebida embriagante”, indicó Mejía Lira.