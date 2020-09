Fiera de cuidado

Gallos recibirá el domingo a León, un equipo que, si bien no anota muchos goles, le gusta dominar el balón, así lo aseguró G onzalo Montes

Por Víctor Terrón

Previo al partido del domingo en contra de León, el mediocampista de Querétaro, Gonzalo Montes, aseguró que se medirán a un rival de cuidado, pues aunque apenas suma 9 goles en el Torneo Guardianes 2020, le gusta dominar la tenencia del esférico.

Tras 9 jornadas los ‘esmeraldas’ ocupan la cuarta posición de la tabla general con 18 unidades, lo que refleja que si bien no suelen ser muy certeros de cara al marco rival, tampoco han permitido que les hagan mucho daño y con tan solo cinco anotaciones en contra son la mejor defensiva del campeonato.

“El partido de León lo prepararemos como hasta ahora, estar concentrados, hacer lo nuestro y después jugar el partido. Es un equipo que maneja bien la pelota, tiene mucha posesión del balón, si bien tiene poco gol, está arriba de la tabla y eso lo hace un equipo peligroso y hay que tener cuidado”, señaló el uruguayo.

Montes Calderini llegó a Gallos como uno de los refuerzos para esta campaña, sin embargo, su adaptación al balompié nacional ha sido muy rápida y ha jugado el 73.83% de los minutos posibles, teniendo acción en ocho partidos de los cuales ha sido titular en seis.

“Del futbol mexicano lo que más me sorprendió es el tema de la dinámica, se corre mucho, es de ‘ida y vuelta’. Después el tema de la adaptación me he adaptado bien, me he puesto bien físicamente, el grupo se fue conociendo poco a poco y eso hace que a uno lo vaya adaptando y estar al cien por ciento”, declaró.

Los queretanos se mantienen invictos en casa y el objetivo es seguir así, no obstante, también son conscientes de que tienen que encontrar un equilibrio y el empate de media semana ante Chivas resultó muy valioso; sobre todo por las condiciones en las que se desarrolló el encuentro.

“Creo que hemos tenido buenos partidos de visita, pero no hemos podido traernos tres puntos y creo que este fue un punto importantísimo porque se nos estaba haciendo difícil sacar puntos fuera. Es un punto importante contra un grande, terminando con un hombre menos y encima de último minuto Gil pudo atajar ese penal, entonces creo que va a ser un punto que al final del campeonato va a servir mucho”, puntualizó el ‘charrúa’.

Finalmente, el mediocampista reconoció el apoyo que han recibido por la afición antes de los partidos como local y a través de redes sociales, lo que los obliga a retribuirles ese cariño y esperando que pronto puedan estar en el estadio.

Será este domingo a las 19:00 horas cuando Querétaro reciba a la ‘Fiera’ en el Corregidora, un choque en el que buscarán sacudirse la hegemonía que los guanajuatenses han tenido en el último par de juegos, en los que se impusieron por idéntico marcador de 4-0.