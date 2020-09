Inicio de campeón

Kansas City derrotó 34-20 a Houston en el kickoff de la NFL, arranando con el pie derecho la defensa de su corona

Agencias

El poderío de los Chiefs se coronó en el Super Bowl LIV, resistió al Covid-19 y superó a los Texans en el partido inaugural de la atípica temporada de la NFL.

Un festín ofensivo, liderado por la mente de Andy Reid y el brazo de Patrick Mahomes, dio la primera victoria a Kansas City en la campaña, 34-20 sobre Houston, en el Arrowhead Stadium, frente a 16 mil aficionados.

El quarterback acumuló 211 yardas por aire y tres pases de anotación, con una efectividad del 75 por ciento. Deshaun Watson (253 yardas, dos TDs y una intercepción) presionó para el final del cotejo, pero no lo suficiente.

Previo al encuentro, los jugadores se manifestaron ante las injusticias raciales en Estados Unidos. Los de Houston no salieron a la ceremonia del himno nacional, mientras que los campeones de la NFL se quedaron de pie, menos el ala defensiva Alex Okafor, quien se hincó y tuvo el puño en alto durante la entonación.

Al término de la entonación, los Texans salieron al emparrillado y se reunieron con sus rivales. Todos los protagonistas se reunieron al centro del campo para juntarse y formar una línea, basado en el lema “It take all of us [Requiere de todos]” para detener las injusticias raciales.

La curiosidad fue Reid, head coach de Kansas City, al portar una máscara transparente, como una medida de sanidad ante la pandemia de Covid-19. Mientras que Biil O’Brien, de Houston, un cubrebocas.

El primer touchdown de la campaña fue un acarreo de David Johnson (19 yardas) durante el episodio inicial. Fue de lo poco que pudo hacer la ofensiva texana, ya que Mahomes se apoderó el balón y no lo soltó. Para el segundo cuarto, los campeones de la NFL sumaron 17 puntos, con dos pases de anotación a Travis Kelce y Sammy Watkins.

Si la dominante ofensiva de Chiefs durante 2019 no fuera suficiente, Reid añadió una pieza: el novato Clyde Edwards-Helaire, egresado de LSU y quien se estrenó con un touchdown 138 yardas por tierra. Con potencia arrancaron los Chiefs la defensa de su corona.