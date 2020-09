Homeschooling sin regularizarse en el país

La educación debe ser a través de una institución educativa pública o privada

Tina Hernández

Noticias

La educación a distancia en el país solo está permitida por medio de las instituciones de educación pública o privada, pues se trata de contenidos que fueron dispuestos por el Estado; por ello la educación en casa sólo impartida por los padres de familia o tutor está sin regularizarse en México.

El coordinador de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, (USEBEQ), Enrique de Echávarri Lary, aseveró que en la nueva normalidad y con la llegada de la educación a distancia, es importante que los padres de familia o tutores no se confundan, pues que la educación se tome desde los hogares, no significa que se pueda prescindir de las instituciones educativas.

“Tengamos mucho cuidado. Y creo que es parte de la confusión. La facilidad de tener educación a distancia está permitida, siempre y cuando sea a través de una escuela. Creo que el espíritu de ley, es que el único facultado para determinar qué contenidos se tienen que ver y cómo se tienen que ver, es una institución educativa y no un padre de familia”.

La educación en casa solo impartida por padres de familia o tutores puede traer diversas problemáticas entre las que destacan las administrativas, ya que en México ninguna institución pública o privada está facultada para acreditar un grado determinado que se otorgó en casa solo por los tutores o padres de familia.

La problemática más grande –compartió- podría presentarse en los grados terminales de cada nivel de educación; señaló Enrique de Echávarri Lary pues expuso que en un caso (hipotético) en el que padres de familia decidieran que su hijo cursara sexto de primaria con educación determinada por ellos mismos, y luego determinaran inscribirlo en una secundaría, generaría un problema, pues para la inscripción se necesita un certificado de primaria, que solo pueden emitir las instituciones educativas.

“Lo que no está permitido es que no se haga por medio de una institución educativa, y que al final del año se espere que mediante una evaluación se acredite un ciclo escolar, no existe, no hay, por eso queremos dejar bien claro a los padres de familia que esta modalidad no existe en la ley, que tienen que ser por una institución educativa, es decir se tienen que inscribirse a una escuela y seguir los contenidos”.

Para finalizar el coordinador de la USEBEQ exhortó a los padres de familia a acercarse a la institución educativa o a las escuelas en caso de contar con alguna duda sobre la modalidad de educación a distancia.