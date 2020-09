Buscan prohibir pirotecnia

Por Daniela Montes de Oca

El tema de la pirotecnia se vuelve polémico cada que una festividad se acerca, a días de que se conmemoren las fiestas patrias dicho tema ha vuelto a salir a la luz y son varias dependencias así como ciudadanos quienes piden evitar su uso; en este sentido, cabe destacar que el pasado junio se discutió una iniciativa a nivel nacional para la prohibición de pirotecnia, bajo el argumento de que es peligrosa para la sociedad.

Incrementan un 300% los accidentes por el mal uso de pirotecnia durante las fiestas patrias, según datos de la Fundación Mexicana para la Dermatología (FMD) para EconomíaHoy, también arrojaron datos como que el 60% de los accidentes con estos artefactos se presentan en niños de entre cinco y 14 años, las quemaduras más frecuentes son en manos, ojos y cara.

Es por ello que, instituciones como el DIF Municipal de Querétaro buscan hacer conciencia sobre el uso de estos artefactos, haciendo énfasis en que no son un juguete y su manejo debe de ser adecuado y con precaución “La mejor forma de evitar accidentes con la pirotecnia es no usarla, no es un juego” se lee en una publicación de Facebook.

Algunos diputados pertenecientes a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, lanzaron el pasado tres de junio una iniciativa para la prohibición de la pirotecnia en el país, impidiéndolo penalmente con hasta dos años de prisión y “se pretende regular por ello los artificios de pirotecnia, cohetes, bengalas, explosivos de baja y mediana intensidad en su fabricación, comercio, importación, exportación y actividades conexas” según Milenio.

Durante la discusión, otros diputados refutaron la idea comentando que además de ser parte de la cultura y las tradiciones mexicanas, afectaría económicamente a diversos mexicanos que se dedican al rubro; tan solo hasta el 2018 se conocía que el 65% de los habitantes de Tultepec Estado de México, demarcación bien conocida por su trabajo en materia de fuegos artificiales, está relacionada con el proceso de la producción de dichos artefactos.

El director de esta comisión Benito Medina, instó a los diputados a leer y revisar las propuestas para una futura reunión y discusión sobre ellas.

Cabe destacar que autoridades estatales y municipales de Querétaro han llamado a la población a evitar reuniones para festejar la Independencia de México, ya que las fiestas y reuniones sociales son de las principales causas de propagación de la COVID-19.