Campo en abandono

Campesinos piden ser tomados más en cuenta por las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Por Josefina Herrera

Noticias

Alberto Barrón Urquiza, presidente de la Central Campesina Independiente (CCI) en San Juan del Río, señaló que el apoyo que se ha recibido por parte de las autoridades ha sido nula, ya que desde años no han tenido respuesta para ayudar a los campesinos, por lo que se sienten olvidados por tres niveles de gobierno.

En este sentido, informó que apenas hasta hace unos días recibieron el apoyo de maíz a granel, pero ante las dificultades que ha tenido el sector campesino, la respuesta por parte de las autoridades ha sido muy poca, ya que han intentado bajar programas en beneficio del campo pero no han obtenido buenos resultados.

“Ha habido muy poco apoyo, en días pasados lo que llegó fue maíz en algunos puntos de algunas comunidades, les llegó apoyo de algún producto de maíz en granel que fue donde les llevaron un pequeño apoyo, pues es lo que he mirado que es lo que les ha beneficiado porque de lo demás no hemos contado, no hemos obtenido apoyo para los campesinos, hasta ahorita no hemos recibido, se ha estado solicitando pero no han habido resultados”, refirió Barrón Urquiza.

Manifestó que por su cuenta ha estado buscando distintos apoyos para los campesinos, como fue la entrega de jitomate que resultó gracias a la donación de un invernadero, y de esta manera es como está viendo por el sector campesino, ya que lamentablemente desde que entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el recurso para el campo disminuyó y ante la situación de la pandemia y aunado a la falta de lluvias, se les ha dificultado salir adelante con sus sembradíos

“La verdad desde cuando entró nuestro nuevo presidente de la República y que ha habido muchos cambios de algunas dependencias, la verdad hemos batallado, no ha sido fácil pero esperemos que poco a poco se vayan dando las cosas, la pandemia en general nos ha afectado tanto el campo, como en el comercio, el transporte de todos los aspectos, yo creo que todos en general nos ha afectado, el campo pues también se ha visto afectado con la situación”, indicó.

Barrón Urquiza hace un llamado a las autoridades competentes para que volteen a ver al campo y les otorguen mayores apoyos que los ayuden a salir de la crisis que están padeciendo, ya que este sector es primordial en algunos productos alimentarios básicos.

“Un llamado a las autoridades tanto municipales, estatales y federales, que nos sigan apoyando y que se dirijan el campo, al sector campesino más que nada, y que queremos mandarles ese mensaje, a ver si ahora si voltean hacia el campo a ver las necesidades de toda la gente y todo el campesino”, enfatizó.