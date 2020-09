“Él es Dios”

Querétaro vivió un 13 de septiembre atípico en el que los tambores no sonaron, el caracol no hubo quién lo tocara y los coloridos trajes de los Danzantes no brillaron bajo el Astro Rey mientras recorrían las calles del Centro Histórico de Querétaro.

El cronista fotográfico Gerardo Pedraza Montes muestra a través de imágenes cómo se vivió esta inédita Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz que, por motivo de la pandemia de COVID-19, se vivió en la intimidad de las Mesas Chichimecas del Cerro del Sangremal.