Lenta reactivación económica

No ha habido reporte de cierre de más restaurantes.

Por Josefina Herrera

Noticias

Antonio Rosas Carapia, presidente del Consejo Queretano de Restauranteros, A. C., manifestó que la reactivación económica para este sector va muy lenta aunque esperanzadora, ya que como todo, hay días buenos y otros no tanto.

Refirió que el hecho de que les permitan tener servicio al interior ya es una gran ventaja, ya que al menos les permite sostener los gastos y poco a poco irse recuperando de ls crisis económica.

“Por ahí si ha llegado alguna utilidad pero es muy pequeña, afortunadamente el hecho de que podamos permanecer ya abiertas eso nos da entender que al menos estamos sacando los gastos y los costos que se deben de llevar a cabo para mantener la operación de un negocio, sea el pago de nóminas, del seguro social, la luz, la renta, sean los insumos, etcétera, remodelaciones, algunas otras cosas están en stand by o sea aún todavía no logramos sacar toda la Gama de proveedores que nos surten por lo mismo de que hay cosas que aunque las ocupemos, pues no se están comprando por lo mismo, porque hay insuficiente ingreso todavía, más sin en cambió pues como que de repente hay un pequeño incremento en las ventas y eso pues es esperanzador, nos permite de alguna manera que las cosas van a ir mejorando poco a poco, muy gradualmente pero poco a poco”, detalló Rosas Carapia.

Al respecto, indicó que aunque están abriendo con menor capacidad, las ventas van fluyendo y al menos les permite sacar para los gastos principales y poder mantenerse en el punto de equilibrio, y de acuerdo a la activación social y económica es como van a ir reactivándose.

Asimismo, dijo que no ha tenido el reporte de que haya más cierres de restaurantes, o al menos no han notificado, lo cual es bueno también porque quiere decir que han ido sobreviviendo a la situación.

En este sentido mencionó que en caso de que algún otro tenga previsto cerrar, por lo regular se notifica a finales de principios de mes, ya que se aguantan para definir su situación y ver si pueden continuar sosteniendo el negocio.

“Por el momento no me han reportado ningún otro más que se haya cerrado todavía, no me han reportado, casi siempre es el final de mes cuando empieza a notarse por qué razón, porque la mayoría de los restaurantes lo dejan a final de mes o principio de mes y si por ahí hay alguno que de repente pues piensa cerrar todavía no lo notifican, porque tal vez está esperando a final de mes, tal vez están esperando a que hay un pequeño repunte y tal vez sanar otro mes más de renta, o de gastos, o de nómina, lo cual te permite permanecer abierto y que posiblemente en ese mes pues las cosas puedan mejorar y ahí ponen su esperanza, y más aún en esta situación que estamos viviendo”, finalizó.