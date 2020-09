Hay de Clásicos a Clásicos: Vucetich

AGENCIAS

Cuando lo veía desde afuera tenía una imagen muy particular del Clásico nacional, pero ahora que lo está viviendo y con muchas restricciones por el Covid-19, señaló el estratega del Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich, que hay diferencias muy notorias en comparación a los que él ha vivido.

“Me han tocado Clásicos de gran expectación en lo que es la zona de región de Nuevo León, ahora que estamos acá nos hemos dado cuenta de la diferencia que existe, es una diferencia considerable, es evidente. Es cuestión de estadística porque Chivas en un momento dado tiene una afición de 40, 50 millones de aficionados y esto lo hace sumamente gratificante”.

Lamentó que para este duelo ante América no se tenga la oportunidad de que haya público en la tribuna, pero eso no le quita responsabilidad a los suyos, porque ganar es una responsabilidad.

“Jugar sin el público que puede hacer local a Chivas en cualquier estadio es sumamente motivador y de gran responsabilidad también, entonces tendremos que afrontar estos compromisos con el Covid-19, dar resultados es una responsabilidad con todo el aficionado y aunque esté en su casa, sigue insistiendo en querer ver a su equipo ganar. Eso es algo que nos motiva a nosotros”.

Sobre el arbitraje que se pueda desarrollar, el técnico de Chivas Vucetich, precisó que no hay temor que e favorezca al América, porque al final de cuentas es una herramienta para todos los equipos de la Liga y tampoco favorecen al Guadalajara, porque están para impartir justicia quienes lo manejan.

“Para nada, el VAR es una herramienta que ha implementado más justicia porque da oportunidad de ver una acción que no se penalizó, entonces se penaliza. Si se fue una acción dentro del área, una mano, una falta, donde hubo algo que el árbitro no señaló, creo que el VAR ayuda, es una parte fundamental. Se van corrigiendo las equivocaciones que se van teniendo y si nosotros corregimos las equivocaciones dentro del juego, donde hay alguna agresión clara y árbitro no la marca, el VAR nos va a señalar.

Podría pasarle al árbitro pero el VAR lo señala, beneficia a todos y no es para beneficio de algún equipo. Esto se gana con errores y aciertos, muchas veces son errores de nosotros, de los rivales que cometemos las equivocaciones y se señalan de alguna manera