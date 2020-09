Restauranteros avalan medidas sanitarias

Se debe guardar el equilibrio y ser empático con las autoridades.

Por Josefina Herrera

Noticias

Antonio Rosas Carapia, presidente del Consejo Queretano de Restauranteros, A.C., en San Juan del Río, mencionó que a pesar de que este 15 de septiembre pudo haber sido un día muy bueno económicamente, se debe guardar el equilibrio y ser empático ante la instrucción tanto municipal como estatal.

Señaló que esta pandemia es nueva para todos, y aunque la reactivación económica va lenta, tanto para el sector restaurantero como para todo el comercio, es importante primero prever la salud para seguir avanzando y haya una recuperación en todos los sentidos.

“Tenemos que seguir la instrucción del municipio y del estado, esa es una decisión obviamente complicada económicamente hablando por supuesto porque era un día que nos podíamos haber recuperado económicamente de este mes exclusivamente, no de la pandemia, un día no hace la diferencia, pero pues también tenemos que tener conciencia y tenemos que tener empatía con la persona que se está contagiando, con los contagios que hay y no por un día económico vamos a dejar que los contagios sean un riesgo de incremento en la población, entonces si nos afecta económicamente, pero yo creo que tenemos que ser muy empáticos y aceptar que esta norma pueda de alguna manera inhibir los contagios”, detalló Rosas Carapia.

Dijo, que aunque este año será distinto en cuanto a los festejos, lo más importante es conservar la salud y seguir las medidas que están implementando las autoridades para mitigar los contagios, y sólo de esa manera la población irá avanzando.

“Estas decisiones son complicadas porque son decisiones sobre algo nuevo, algo que apenas nos está pasando y que no sabemos cómo actuar hasta que después que tengamos un tiempo conviviendo con la pandemia o con las situaciones de COVID ya sabemos cómo vamos reaccionando, y por supuesto avanzando, pero por el momento pues es una decisión que hace el gobierno estatal y debemos de cumplirla cabalmente”, indicó.

Asimismo dijo, que a pesar de que este 15 pudo haber sido un día bueno para los restauranteros, ya que a comparación de otros años se hacían incluso hasta reservaciones, ahora la convivencia para conmemorar el grito es más familiar.

En este sentido, comentó que a pesar de las decisiones tomadas por la autoridades no debe de haber pesimismo, ya que si los ciudadanos están conscientes de que es por cuidar de su salud y mitigar los contagios, habrá un buen avance para controlar la situación, hay que guardar el equilibrio, hay que guardar la empatía, y bueno pues aceptar las medidas que por el momento consideren convenientes para preservar la salud”, agregó.

Finalmente mencionó que esperan pronto se pueda salir de esta crisis tanto de salud como económica por el bienestar de toda la población.