Gallos no llega como víctima ante Tigres, pues ya han demostrado este torneo que pueden vencer a planteles de gran valor

Por Víctor Terrón

Para el defensor Erik Vera, Gallos no puede asumir el papel de víctima en su duelo contra los Tigres, al contrario, visitarán al Volcán con la intención de jugar al tú por tú y obtener un buen resultado, algo que ya demostraron ante otros rivales fuertes como Cruz Azul y América.

Los queretanos se concentran en su trabajo y hacen oídos sordos de los comentarios que puedan llegar desde afuera, entrenando con el objetivo alcanzar su primera conquista en patio ajeno durante el Guardianes 2020.

“No me incumbe mucho lo que piense la gente. Siempre trabajamos de buena manera, todos los equipos de Primera División tienen mucha calidad, no te puedes relajar con cualquiera, ya lo hemos vivido de visita, entonces cualquier equipo de la Liga MX es muy fuerte y tienes que preparar para jugar con cualquiera. Ahora que viene Tigres hay que jugarle al tú por tú, no sentirnos víctimas, porque eso te achica”, señaló.

Si bien los números de los ‘felinos’ no son los más regulares ni los mejores, al ubicarse octavos de la tabla con 14 puntos, el zaguero sabe que el rival cuenta con uno de los planteles más poderosos del balompié nacional y se enfocan en anular sus fortalezas y atacar sus debilidades.

“Sabemos que Tigres no está en su mejor momento, pero en cualquier momento puede explotar sus cualidades, es un equipo muy fuerte, tiene muchísimas individualidades, si nosotros sabemos contrarrestar eso creo que podemos hacerles un buen partido, estamos estudiando sus debilidades, creo que es trabajo, analizar bien el partido y plasmarlo en el campo”, indicó en conferencia de prensa.

Vera Franco reiteró la necesidad de hacerse fuertes lejos del Estadio Corregidora y comenzar a tomar un ritmo positivo de cara a la recta final del torneo regular.

“Muy motivados sabemos lo que representan estos tres puntos para el equipo, estamos entrando a una parte importante del torneo, vamos con esa idea de sacar los tres puntos, sabemos que será un partido muy difícil”.

En el aspecto personal, para el futbolista de extracción puma siempre será especial enfrentarse al Ricardo Ferreti, a quien conoció en su paso por le escuadra de la Universidad Nacional.

“Me da mucha alegría enfrentar al Tuca, para mí es uno de los mejores entrenadores que ha existido en el futbol mexicano, me va a dar mucho gusto verlo, es un entrenador que conozco, sé que es muy exigente, la verdad solamente tengo una muy buena opinión de su persona y de su manera de ser”, manifestó.

Destaca que desde que tomó un puesto en el 11 titular en la Jornada 4, Erik se ha adueñado de la lateral izquierda y ha disputado 64.33 por ciento de los minutos en el campeonato, por lo que se perfila a ocupar nuevamente un sitio en la partida inicial de Alex Diego en contra de Tigres.

El partido se disputará este sábado a las 19:00 horas en el Estadio Universitario y de ganar Querétaro igualaría a los regiomontanos en 14 unidades, de ahí la trascendencia de sumar de a tres y meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos del torneo.