En algunos casos han derivado en fallecimientos

Hasta la fecha se han presentado 142 brotes familiares y algunos de ellos han derivado en fallecimientos o casos graves de contagios por COVID-19, informó la directora de Servicios de Salud, Martina Pérez Rendón.

“Desde que inició la epidemia tenemos 142 brotes familiares que, generalmente -no todo ha sido así- muchos de ellos obedecen posterior a una reunión y lamentablemente sí llega a haber pérdidas o casos graves”.

Por eso, insistió, la recomendación principal es postergar cualquier tipo de celebración y únicamente convivir con quien normalmente se hace en la propia casa.

“De ahí la recomendación de que se eviten las reuniones; en general en todo momento celebrar cualquier situación familiar -un aniversario o simplemente el hecho de poder estar juntos- lo podamos postergar para que la convivencia siga siendo entre la familia que habitualmente se reúne, que viven en el domicilio, para que evitemos exponer a grupos vulnerables a presentar este padecimiento y que terminen en alguna complicación”.

Sobre la posibilidad de que exista un rebrote, indicó que para hablar de esa posibilidad, primero debe acabar la primera ola, pues aún estamos en ella.

“Es una epidemia larga, estamos en la primera fase, así que no podemos hablar de segundas oleadas hasta que no salgamos de esta, hasta que no veamos que nuestra curva realmente empieza de descender”.

Recordó que hay varios estados, como Querétaro, en donde aún no se logra establecer un claro decremento en la intensidad de la epidemia.

“No podemos hablar de un rebrote, porque nosotros estamos en esta primera oleada; hay varios estados que estamos en esta fase de crecimiento, de estabilidad o con un ligero decremento sin que esto sea motivo de que nos confiemos y de que pensemos que ya vamos a de salida”.