Ocupación del 68% en HGZ3 con pacientes COVID

Por Josefina Herrera

Noticias

*El 10 por ciento de pacientes prefiere no hospitalizarse

Laura Isabel Ramírez del Carmen, directora del Hospital General zona 3, informó que este nosocomio cuenta con 25 camas para atender a pacientes COVID-19, y al momento se tiene una ocupación del 68 por ciento, pero han llegado a estar al 100 por ciento, por lo que se han recibido en julio y agosto desde cuatro hasta los 25 casos de Coronavirus.

“Tenemos 25 camas destinadas para la atención de pacientes COVID, hemos tenido ocupación de 100 por ciento, ahorita estamos en una ocupación del 68 por ciento con pacientes muy graves, (…) nosotros desde el dos de junio que nos dieron la indicación, nuestra jefatura de prestaciones médicas, se están atendiendo aquí a los pacientes, hemos tenido desde cuatro pacientes hasta los 25 de nuestro cupo máximo, al día de hoy tenemos 15 pacientes pero la gravedad a variado mucho”, detalló Ramírez del Carmen.

En este sentido, dijo que al principio de la pandemia, los pacientes llegaban al tercer o cuarto día, pero durante estos últimos dos meses se esperan hasta el décimo día para atenderse, lo que hace que ya lleguen graves.

“Al inicio de la pandemia los pacientes se presentaban al tercer o cuarto día al iniciar con los síntomas, ahorita los pacientes llegan con 10 o 12 días de síntomas y la enfermedad muy avanzada, y la mayoría requiere de intubación al momento de llegar, también ha aumentado el número de defunciones porque la gravedad del paciente es mayor, mucha gente se ha confiado porque a lo mejor no lo han visto en su familia, algún paciente enfermo o una lamentable defunción, pero pues bueno esta enfermedad, sí bajan de repente los casos pero a veces hay expresas de mortalidad”, puntualizó.

Asimismo, dijo que el ocho o 10 por ciento de los pacientes con esta sintomatología, prefieren no hospitalizarse y se dan de alta voluntaria para no estar en aislamiento ni alejados de sus familiares.

Además mencionó que es importante seguir con las medidas preventivas, ya que algunas personas son asintomáticas y no lo pueden saber, pero al reunirse con familiares con alguna enfermedad crónica o de edad avanzada pueden provocar que ellos sí desarrollen la enfermedad.

De igual manera, indicó que se deben de evitar reuniones masivas para no continuar propagando el virus que ha causado tantos problemas en la salud de la población.

Al respecto, indicó que en este centro hospitalario tuvieron que reconvertirse para poderle dar atención a pacientes con COVID, pero continúa siendo híbrido, ya que dan atenciones a otras enfermedades que no se pueden detener.

“Se han reconvertido muchas áreas para la atención de estos pacientes y también para no poner en riesgo a la población, porque somos un hospital híbrido, atendemos tanto pacientes COVID como no COVID, entonces seguimos dando cirugía a pacientes de urgencias, se siguen tratando diabético descompensado, al paciente con insuficiencia renal crónica, con peritonitis que amerita hospitalización, hay gente que tiene neumonía pero no es COVID, pacientes que tienen sangrado, pacientes embarazadas”, detalló.

En este sentido mencionó que cuentan con un convenio de subrogación que se está efectuando tanto en los hospitales de San Juan del Río y de Querétaro para disminuir la ocupación de camas, sin embargo, hay pacientes que por sus enfermedades no es posible enviarlos a una cirugía externa, por lo tanto se realiza en el nosocomio del municipio, “los accidentados de carretera se siguen atendiendo en la unidad, pacientes polifracturado y bueno pues la atención continúa independientemente del COVID, tenemos nuestra área de COVID y no COVID”, agregó.

Finalmente mencionó que ante la llegada de la temporada de frío, están previniendo la atención a otras enfermedades como lo es la influenza, por lo que a partir del cinco de octubre empieza la vacunación para los derechohabientes y para personas en riesgo, que pueden ser embarazadas, con enfermedades crónicas, y esto hará que se disminuya el riesgo.