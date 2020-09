Inician investigación por atropellamiento de agente de movilidad

Por Tina Hernández

Por el delito de lesiones, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación en contra del hombre que lesionó con su automóvil a una agente de movilidad, quien intentaba interponer al conductor una multa de tránsito por estacionarse en un lugar prohibido.

Por los hechos se conoce que la mujer herida fue remitida a urgencias de un hospital público para su valoración, debido a que manifestaba dolor en la espalda y cuello, heridas que se diagnosticaron como un esguince leve.

Hasta ahora se conoce que la servidora pública de la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro se encuentra estable y fuera de peligro, y quien fuera llamada, este viernes, a la Fiscalía General del Estado para que rindiera su declaración.

En la investigación conducente se determinó que la persona acusada podía seguir el procedimiento sin mantenerse detenido, por ello fue liberado el mismo día de su detención. Actualmente el proceso se encuentra vigente y en espera de la investigación por parte de la Policía de Investigación del Delito.

En este caso también se puede resolver por medios abreviados, través del Mecanismos Alternos de Solución de controversias (MASC) de la Secretaría de Seguridad ciudadana (SSC), en la que se puede llegar a un punto medio entre las dos partes.

Por los hechos la ex magistrada Celia Maya, quien hizo presencia en el lugar, no fue señalada, pues se conoce que ella no conducía el vehículo que impactó a la agente de movilidad.

No es asunto partidista, es educación: PAN

Luego del atropellamiento de una agente de movilidad, por un hombre quien se resistió a que le interpusieran una multa de tránsito, y quien le solicitará apoyo a la ex magistrada Celia Maya, para evitar la multa; el Partido Acción Nacional (PAN) a través del área de comunicación señaló que la situación no es partidista, sino de educación y civilidad vial.

La tarde del viernes una agente de movilidad fue herida por un hombre que intentaba retirarse del lugar, luego de informarle que era acreedor de una infracción de tránsito por estacionarse en un lugar prohibido sobre avenida Zaragoza, frente al instituto del Seguro Social.

“Lamentamos el hecho de que una oficial haya resultado herida y esperamos su pronta recuperación. En este caso son las autoridades correspondientes las que determinen la infracción, multa o sanción para el conductor. No es una cuestión partidista sino de educación y civilidad vial”.

El hombre quien ocasionó el caos vial, estuvo resistiéndose a la imposición de la multa cerca de dos horas y media, lo que provocó el cierre de dos carriles de avenida Zaragoza, pues este se encontraba dentro de su vehículo sin la intención de moverse.