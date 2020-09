Mons. Fidencio tomará posesión el 20 de octubre

Un día antes participará en la Procesión de Fe en la Santa Iglesia Catedral

Por Enrique Zamudio

Noticias

Al dirigir un mensaje a la feligresía queretana, el Obispo Electo de la Diócesis de Querétaro, Mons. Fidencio López Plaza, anunció su arribo a tierras queretanas el próximo 19 de octubre, cuando llevará a cabo la Procesión de Fe en la Santa Iglesia Catedral, y al día siguiente tomará posesión oficial de la Iglesia de Querétaro en ceremonia a celebrarse en el Seminario Conciliar.

En su mensaje, Don Fidencio tomó con referencia la oración del Padre Nuestro, con la que Jesús sintetizó en clave orante la alegría y la belleza de la misión encomendada, misma que dijo se esforzará en continuar como X Obispo de la Diócesis de Querétaro.

Al enviar una oración y un saludo fraterno a la feligresía queretana, Don Fidencio López afirmó que el Padre Nuestro es una oración que nos invita a “tomar consciencia de que todos somos hermanos, tarea indispensable para comunicarnos como familia humana y como familia de Dios”.

Padre, dijo, es la primera palabra que pronunciamos cuando se aprende a hablar y también es la palabra que utilizamos para comunicarnos en familia.

“Mi Padre Jesús no es un padre exclusivo, sino inclusivo que se ocupa de todos y se preocupa de manera especial de sus hijos más débiles y más necesitados”.

Mons. López Plaza llamó a glorificar a Dios, lo cual -sostuvo- “es el alma, el horizonte y el objetivo de la oración de Jesús, que el nombre de Dios, que su misterio insondable, su amor y su fuerza salvadora se manifieste con toda su gloria y su poder”.

“Santificar el nombre de Dios implica también crecer en la fraternidad mística contemplativa como afirma el Papa Francisco. Sólo así podremos reconocer la grandeza y la dicha de servir a Dios en los hermanos”

Por otra parte, Don Fidencio López manifestó que el proyecto de Jesús es la oferta de una vida plena para todos, donde “la doctrina, las normas, las orientaciones éticas y toda actividad misionera de la iglesia debe dejar transparentar esta atractiva oferta de una vida más digna en Cristo”.

Al expresar la frase “Hágase tu voluntad”, don Fidencio López indicó que se trata de hacer la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, pues la casa donde Dios vive tiene por techo el cielo y por piso el suelo.

Al retomar las palabras del Papa Francisco, Mons. López Plaza dijo que no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte también en un planteo social que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el grito de la tierra, como el grito de los pobres.

Por otra parte, ante la crisis sanitaria, económica y sociocultural, agravada por la pandemia que estamos viviendo, Mons. Fidencio López lamentó que haya crecido el hambre y el clamor de muchos de nuestros hermanos.

“En este contexto, Jesús sabiendo que el Padre desde el principio previo casa, vestido y sustento para todos sus hijos, tiene una propuesta llena de sabiduría y de simplicidad: denles ustedes de comer. No se olviden que la solidaridad es parte esencial de la identidad de los hijos de Dios”.

Mons. Fidencio López exhortó a la feligresía a rezar de verdad, ya que el que se cierra a conceder el perdón se castiga a sí mismo y se hace daño aunque él no lo quiera.

“El odio es como un cáncer secreto que corroe a la persona y le quita energías para rehacer de nuevo su vida y continuar su camino. Por eso no sólo hay que perdonar siete veces, sino siempre. Éste es el secreto que han descubierto sólo los que se han decidido a amar a la manera de Jesús. No olvidemos también que quien reza de verdad no es violento, sino instrumento de perdón, de amor, de reconciliación y de paz”.

Finalmente, el Obispo Electo de Querétaro llamó a los feligreses a renunciar al mal, ya que caer en la tentación significa olvidar que somos hermanos.

“Olvidar nuestra dignidad y nuestra grandeza de hijos de Dios. Olvidar la cultura de la vida significa también incapacidad para discernir, para ser solidarios y rezar de verdad. Todo esto viene del tentador, él es el principal enemigo del plan de Dios. Por eso es necesario que este grito de socorro ‘no nos dejes caer en la tentación’ quede resonando en nuestra vida con la plena confianza de que Dios está con nosotros frente a todo mal”.