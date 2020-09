Reestructura Gobierno federal apoyos para el campo

Buscan que haya una soberanía alimentaria para no permitir más abusos.

Por Josefina Herrera

Noticias

Jorge Luis Montes Nieves, diputado federal por el II distrito, precisó que los apoyos para el campo no están olvidados, luego de que algunos líderes comentaron que hace falta que las autoridades federal volteen a verlos, sin embargo está en un proceso de reestructuración.

“No todos los temas, no todos los problemas en el país se tocan desde el presupuesto, hay algunas otras formas, ahora es un hecho que el campo mexicano vino en un declive muy importante durante todo el periodo de la política neoliberal desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto, no producimos lo que consumimos, es decir el campo se quedó rezagado, exactamente no tuvimos los resultados que se necesitaban y fue una política que no generó para el campo lo que se necesitaba, hoy estamos ante otro paradigma, estamos con un objetivo de que podamos producir lo que consumimos, de que seamos autosuficientes, que tengamos soberanía alimentaria así como se busca también la soberanía energética”, detalló Montes Nieves.

En este sentido mencionó que se encuentran más bien ante otra propuesta o política pública en relación al sector, por lo que primero desean terminar con lo que tanto daño le hizo al campo y hoy están ante una nueva perspectiva.

Asimismo dijo que este año el agua ha sido generosa con el campo puesto que de nada sirve vender el precio de garantía si no hay lluvias que beneficien la productividad del campo.

“Además con un año que ha sido bueno con el agua, que ha traído agua y que es lo fundamental, hay sectores que nos dicen pues sí están bien los apoyos y demás pero si no tenemos agua cómo vendemos con el precio de garantía que nos da el gobierno, entonces tiene que ver mucho con el cambio climático y con las lluvias que hay, y creo que está resultando bien después de toda esta crisis económica y de salud, pues creo que se está recuperando bien la economía, vamos pues ante una nueva política para el sector”, indicó.

En este tenor, la diputada Beatriz Robles Gutiérrez, señaló que no es que se les hayan quitado los apoyos al campo, si no que se distribuyen de otra manera ya que la gente que tenía Procampo sigue teniendo su apoyo que es Progreso para el bienestar, ya que es un programa que continúa con el apoyo de fertilizantes aunque no está precisamente en Querétaro, pero sigue habiendo este beneficio principalmente para el sureste porque había sido la zona más abandonada de todos.

“Es la zona donde hay más agua en Querétaro, tenemos poca agua en el norte del país, hay poca agua, entonces como que hay que redistribuir, hay que hacer una economía agrícola inteligente en la que se redistribuya la que se siembra de una manera identificada, en qué región, qué tipo, dónde se puede dar, qué tipo de plantío, y qué lugar tiene más agua y que se siembre ahí la que requiere mucha agua, y que por ejemplo que hay en Querétaro que es un clima semidesértico se puede hacer”, destacó R9bles Gutiérrez.

Al respecto, refirió que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que su objetivo es buscar la soberanía en el petróleo, y lo que se saque del ahí, se va a plantar en el campo mexicano, lo cual quiere decir que el mayor desarrollo de este sector probablemente se vea en los dos últimos años de gobierno.

“Uno de los objetivos de este gobierno federal es la soberanía alimentaria, tenemos que terminar con los abusos de las tierras, con los despojos de tierras, porque desde 1995 que Salinas de Gortari permitió la venta de los campesinos, la venta de sus tierras ejidales, pues ha habido mucho abuso, ha habido mucho despojo y se planta poco, entonces creo que ahorita es el momento, y que los campesinos sepan que va haber apoyo, que se va a buscar su soberanía alimentaria y que es muy importante y muy valiosa la conservación de sus tierras y el origen que se las dio, que fue Zapata el que dijo la tierra es de quien la trabaja, entonces tenemos que ir poco a poco llegando a ese objetivo que se tiene en este gobierno federal”, puntualizó.