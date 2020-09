Alzan la mano

Ex alcaldes, ex candidatos y legisladores comienzan actividades rumbo a la contienda electoral

Por Josefina Herrera

Noticias

A través de mensajes, posicionamientos, hashtags, el uso de trolles y bots en las redes sociales, han marcado el inicio del proceso electoral en San Juan del Río, en donde diversos actores políticos, lanzan sendas campañas para cautivar a los usuarios de las redes sociales.

Es así que con el hashtag #ProntoNosVolveremosAVer el ex candidato por MORENA a la alcaldía sanjuanense, Juan Alvarado Navarrete, ha comenzado a posicionarse en las redes sociales, impulsando mensajes en los que se declara listo, para regresar a la escena político-electoral.

En uno de su mensajes, señala que “siempre he sido un ciudadano respetuoso con las instituciones, la legalidad y sobre todo con el partido que me permitió representarlo en la elección anterior; por lo que reitero mi convicción con los estatutos y estructura política del partido que me ha abierto las puertas para abanderarlo”.

Otro de los aspirantes con reciente actividad en las redes es el ex alcalde, Gustavo Nieto Chávez, a quien se le observa más activo en sus redes, además de que está sonando a ser otro posible candidato.

Roberto Cabrera Valencia, actual diputado por el PAN en el noveno distrito, ha intensificado su difusión publicitaria en la popular red social Facebook en la que se muestra a través de infografías, en las que igual da las efemérides del día y donde envía mensajes de apoyo y solidaridad con motivo de la contingencia por COVID 19.

Asimismo, el también ex presidente municipal, Fabián Pineda Morales, mantiene una activa difusión de su agenda a través de las redes, en las que da cuenta de reuniones, convivencias, efemérides y palabras motivacionales, hecho que lo ha mantenido vigente en el imaginario colectivo de los sanjuanenses.

También se ha escuchado nombrar con frecuencia a Germain Garfias, regidor sindico de la actual administración, a quien se ha visto muy activo, lo que ha permitido que sus contrincantes, incluso ya lo pusieran en el ojo del huracán ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, por posible promoción personalizada.

De esta forma los actores políticos, dan de que hablar, con muestras de apoyo, y también fuertes reclamos e incluso insultos, la mayoría de las veces propiciados por cuentas anónimas en las que predominan las ofensas, denotaciones y calumnias de uno y otro bando de la política local.

Aunque no hay aún un posicionamiento claro de cada uno de ellos, se ha visto constante presencia en redes sociales para comenzar a ejercer empatía con la gente en vísperas de las próximas elecciones de 2021.